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女性納兵役登記 共和黨保守派要力擋

編譯洪毅／綜合19日電
女性是否應該納入兵役登記的議題再度浮上檯面。(Getty Images)
女性是否應該納入兵役登記的議題再度浮上檯面。(Getty Images)

女性是否應該納入兵役登記的問題，雖然早前在國會鎩羽而歸，但是近日隨著下個2023會計年度的國防授權法案(NDAA)開審，議題再度浮上檯面，而部分以保守派為主的共和黨人則是堅決反對到底，不惜杯葛整部法案。

華盛頓時報(Washington Times)報導，將女性納入兵役問題，國會多數民主黨人支持，並且再次納入下個會計年度的NDAA中；而在共和黨這邊，部分以溫和派為主的議員認為，兵役登記畢竟只是象徵性措施，沒必要為了這個問題，而將整部法案鬧翻。

部分以保守派為主的共和黨人看法不同，眾院自由黨團(House Freedom Caucus)成員，認為必須不計代價而將此事反對到底。

眾議員羅伊(Chip Roy)就是其中一人，他在聲明中說：「我不在乎這樣說會惹惱誰，但是絕不能讓我的女兒列在兵役登記中」，「如果共和黨團最終支持將我女兒納進兵役登記，那我會盡己身一切所能，阻擋、破壞這一切。」

去年審議的2022會計年度NOAA中，將女性納入兵役登記的條款在眾院通過，不過在眾參兩院的最終版本中移除。

這些共和黨人還會將此事與「文化戰爭」(Culture war)做連結，例如羅伊就在致眾院軍事委員會主席謝安達(Adam Smith)、副主席羅傑斯(Mike Rogers)的信函中說：「一些同僚甚至不願稱『孕婦』為『女人』」。

參議員瑪莎·布萊克本(Marsha Blackburn)近日也批評，民主黨人反對讓軍方變得「別那麼進步派些」的提案，例如反對旨在避免未經家長同意就讓軍校生擅自決定性別認同，或是要求國防部公開所謂「多元平等」方面的支出內容等。

女性是否應該納入兵役登記的議題再度浮上檯面。(Getty Images)
女性是否應該納入兵役登記的議題再度浮上檯面。(Getty Images)

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