CDC：讓6個月～5歲幼童注射新冠疫苗 專家：曾染疫也要接種

CDC正式建議6個月到5歲幼童注射新冠疫苗，圖為賓州兒童接種新冠疫苗。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )諮詢小組的專家成員18日建議讓六個月以上到五歲的嬰幼兒接種新冠疫苗 ，全美1900萬名五歲以下幼童未來幾天就能開始打疫苗；拜登總統表示，美國成為全球第一個讓幼童接種新冠疫苗的國家；專家建議家長，孩子即便曾染疫也要打疫苗以避免重症。

CDC諮詢專家以12票對零票，壓倒性通過幼童接種新冠疫苗；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)隨後批准並宣布推動五歲以下幼童接種莫德納 (Moderna)或輝瑞(Pfizer)新冠疫苗行動。

瓦倫斯基在聲明中說：「在科學引領下，我們在全國防疫上採取重要的另一步，我們知道數以百萬計家長和照顧者都希望讓年幼孩子接種疫苗。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日授權莫德納與輝瑞的兒童疫苗使用效能及其安全性，提早預訂的小兒科診所，最快可在20日取得疫苗。

隨著暑假旅遊旺季的腳步逼近，當局核准幼童接種新冠疫苗讓不少家庭鬆一口氣，許多人認為幼童未接種疫苗是家族聚會的主要障礙。

部分家長在雜貨店裡忙著幫孩子預約疫苗接種，拜登政府則表示，計畫在兒童博物館與圖書館設置臨時診所與接種站。

CDC小組諮詢專家、華盛頓大學(University of Washington)全球健康教授貝斯‧貝爾(Beth Bell)說：「這是避免小朋友染疫死亡的難得機會。」

瓦茲健康照護機構(Watts Healthcare Corp.)首席醫療官布魯克斯(Oliver Brooks)也是CDC小組諮詢專家，他說，家長需要準備好應對未來的變種病毒，病毒不會消失，「我們不知道未來會有什麼威脅，但接種疫苗有好處」。

CDC今年4月公布的研究顯示，約75%兒童體內已有新冠病毒抗體；CDC官員沙拉‧奧立佛(Sara Oliver)說，即使孩子曾染疫也建議家長讓孩子接種疫苗，避免重症或病歿風險。

嬰幼兒感染疫症狀通常較輕微，但CDC指出，2020年3月以來，新冠肺炎仍是一歲至四歲幼兒的第五大死因，以及不滿周歲嬰兒的第四大死因。

專家建議家長諮詢小兒科醫師，決定要打輝瑞或莫德納幼童疫苗，政府官網「Vaccines.gov」有列出提供疫苗的藥局和醫療院所清單。