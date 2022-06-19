墮胎率30年來首升 2020年5孕婦1墮胎

美國墮胎率達30年來新高，圖為口服墮胎藥。(美聯社)

全美墮胎 數量已連續數十年維持穩定下滑，卻隨著墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)可能被推翻，墮胎的浪潮再起；根據墮胎權維權團體古特馬赫研究院(Guttmacher Institute)最新調查，全美2017至2020年間的墮胎件數成長幅度近8%，是30年來首次上升；且2020年更加嚴重，每五位孕婦就有一人選擇墮胎。

古特馬赫研究院每三年就會針對國內各大提供墮胎手術 服務的醫療機構進行調查，加上各州衛生當局的統計得出全國實際的墮胎件數。

自1981年墮胎率創下巔峰後就持續穩定下滑，專家稱這是因為避孕手法和工具逐漸普及且更容易取得相關處方；但該調查顯示，2020年全美的墮胎件數已達到93萬160件，對比2017年的86萬2320件，漲幅近8%。

該調查還發現，2020年每五位受孕的女性就有一人選擇墮胎；對比2017年只有12%的孕婦選擇墮胎，成長甚多。

此外，根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的統計，2020年生育率還下跌4%，是50年來單一年內最大的降幅；儘管2021年又小幅回升，仍遠不及新冠疫情爆發前的紀錄。

最高法院預計本月底對密西西比州墮胎法訴訟作出裁決，根據外洩的大法官意見草案，「羅訴韋德案」判例很可能遭到推翻；古特馬赫研究院指出，屆時全美至少26個州將可能立即禁止或限縮墮胎。

該調查也顯示，2017至2020年間各州的墮胎率和趨勢有很大的變化，但目前該機構仍無法掌握明確的模式，解釋為何有些州的墮胎率成長，有些卻減少。