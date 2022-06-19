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墮胎率30年來首升 2020年5孕婦1墮胎

編譯林梅婕／綜合18日電
美國墮胎率達30年來新高，圖為口服墮胎藥。(美聯社)
美國墮胎率達30年來新高，圖為口服墮胎藥。(美聯社)

全美墮胎數量已連續數十年維持穩定下滑，卻隨著墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)可能被推翻，墮胎的浪潮再起；根據墮胎權維權團體古特馬赫研究院(Guttmacher Institute)最新調查，全美2017至2020年間的墮胎件數成長幅度近8%，是30年來首次上升；且2020年更加嚴重，每五位孕婦就有一人選擇墮胎。

古特馬赫研究院每三年就會針對國內各大提供墮胎手術服務的醫療機構進行調查，加上各州衛生當局的統計得出全國實際的墮胎件數。

自1981年墮胎率創下巔峰後就持續穩定下滑，專家稱這是因為避孕手法和工具逐漸普及且更容易取得相關處方；但該調查顯示，2020年全美的墮胎件數已達到93萬160件，對比2017年的86萬2320件，漲幅近8%。

該調查還發現，2020年每五位受孕的女性就有一人選擇墮胎；對比2017年只有12%的孕婦選擇墮胎，成長甚多。

此外，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，2020年生育率還下跌4%，是50年來單一年內最大的降幅；儘管2021年又小幅回升，仍遠不及新冠疫情爆發前的紀錄。

最高法院預計本月底對密西西比州墮胎法訴訟作出裁決，根據外洩的大法官意見草案，「羅訴韋德案」判例很可能遭到推翻；古特馬赫研究院指出，屆時全美至少26個州將可能立即禁止或限縮墮胎。

該調查也顯示，2017至2020年間各州的墮胎率和趨勢有很大的變化，但目前該機構仍無法掌握明確的模式，解釋為何有些州的墮胎率成長，有些卻減少。

墮胎 聯邦疾病防治中心 手術

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