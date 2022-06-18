阿拉巴馬州教堂槍案3死 70歲槍手拒同桌後行凶

阿拉巴馬州一座聖公會教堂在聚會時，發生信徒開槍事件。圖為警方在教堂外面拉起警戒線。(美聯社)

阿拉巴馬州 維斯塔瓦山(Vestavia Hills)聖斯蒂芬聖公會教堂(St. Stephen's Episcopal Church)16日傍晚聚餐時發生槍擊 案，一男兩女中槍身亡，唯一涉案的70歲男性槍手行兇後即被捕，17日被控謀殺罪，最高可判處死刑。

警方17日確認遇害死者分別是84歲的男子藍尼(Walter Rainey)，以及75歲的易格(Sarah Yeager)及84歲的龐茲(Jane Pounds)兩名女性。

教會在當天下午5點舉辦「嬰兒潮世代分享晚餐」，警方在6點22分接獲報案得知教堂內有槍手行凶，趕到現場後，將唯一嫌疑人逮捕。警方17日晚間公布嫌疑人為史密斯(Robert Findlay Smith)，他以前曾參加過教堂活動；警方仍在進一步調查作案動機。

圖為開槍射殺三人的羅伯特‧史密斯。(美聯社)

案發時晚宴現場約25人；在1973年創立教會、2005年退休 的卡彭特(Doug Carpenter)牧師表示，自稱「史密斯先生」(Mr. Smith)的槍手一開始一人獨坐；一位教會資深成員走近他、邀他同坐一桌，槍手拒絕加入他們，然後掏出手槍射殺三人。

卡彭特說，槍手自稱以前是教會成員，但晚宴上沒有人認得他，「我們正試圖弄清楚他是誰」。卡彭特還指出，當場另一位教會成員馬斯格羅夫(Jim Musgrove)掄起椅子與槍手搏鬥，奪下槍手使用的那把槍。維斯塔瓦山市警長韋爾(Shane Ware)稱馬斯格羅夫是挽救許多人生命的關鍵「英雄」。

警方無線電通訊顯示，槍擊案發生時，警方熟悉這名嫌疑人，知道他住在哪裡、開什麼車。韋爾指出：「嫌疑人之前曾在這座教堂參加過禮拜，許多機構正在調查涉及該嫌疑人的任何過去互動及背後動機。」他還表示，嫌疑人單獨行動，對社區沒有威脅。

圖為驚魂甫定的信徒聚在教堂外面。(美聯社)

維斯塔瓦山市長克瑞(Ashley Curry)譴責這種暴力行為毫無意義，並為受害者和其家屬祈禱。他說：「維斯塔瓦山市的牧師、聖斯蒂芬斯教會和其他當地教會成員都心情悲痛，也全力提供家屬和警方支持。我感謝所有相關機構的互助合作。」

教區牧師伯魯斯(John Burruss)與部分教會成員赴希臘朝聖，正在返回阿拉巴馬州途中。他16日致函教區民眾，請求大家為社區、尤其是死難者家屬祈禱。