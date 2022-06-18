路易斯安納州少年感化所 越獄+暴動釀3人受傷

位於路易斯安納州 傑弗遜郡(Jefferson Parish)的少年感化所「橋市少年中心」(Bridge City Center for Youth)16日連續發生兩起事件，首先是拘留的青少年集體逃跑，再來是20多名青少年集體暴動，試圖接管整座建築，還造成一名所方人員受傷，其僵持經過兩個多小時才平息。

16日當天上午，五名拘留的青少年從他們在浴室開鑿出的一個洞跑走，所方人員立即抓獲其中三人，第四人在數小時後抓獲，至於第五名試圖逃跑的青少年，則是在隔日被抓獲。

而在當日晚間10時左右，拘留在同一間房的約20名青少年集體暴動，強行逃離所在的牢房後，還試圖接管該牢房所在的建築，與所方人員發生對峙，長達兩個小時，直到所方人員向當地警局求助，派出包括特警在內人員後，才在午夜恢復觀護所的秩序。

這場風波造成兩名拘留的青少年，以及一名所方人員受傷，傷勢程度尚未公開；兩起事件仍在調查中，尚不確定是否有關連。

傑弗遜郡警局發言人里瓦德(Jason Rivarde)表示：「由於該中心的規模，需要相當多的警力到場才能維持設施安全。」

路易斯安納州參議會議員康尼克(Pat Connick)在該中心有青少年逃跑後、於暴動發生之前就批評，此類事件的發生早有跡象，但是州政府卻「無所作為」，「有人會受傷恐怕只是早晚的事情」。