南極「末日冰河」融化速率飆升 打破5500年來紀錄

南極史威茲冰河正在快速融化，圖為史威茲冰河出現一個大洞。(美聯社)

南極洲「史威茲冰河 」(Thwaites Glacier)是地球最寬的冰川 ，有「末日冰河」(Doomsday Glacier)之稱， 一項新研究揭示史威茲冰河正以極快的速度融化，並警告可能導致未來幾世紀全球海平面上升高達11呎(3.4公尺)。

緬因大學(University of Maine)與英國 南極調查所(British Antarctic Survey)的研究人員測量當地海平面變化的速率，為一種測量融冰的間接方法。

研究結果指出「史威茲冰河」正以過去5500年來從未見過的速率消退。

研究的共同作者、倫敦帝國學院(Imperial College London)地球科學與工程系(Department of Earth Science and Engineering)魯德博士(Dylan Rood)說：「雖然這些脆弱的冰河在過去幾千年相對穩定，但這些冰河當前消退速率正在加快，並且已經使全球海平面上升。」

西南極冰蓋(WAIS)是史威茲冰河、派恩島冰河(Pine Island Glacier)的所在地，隨著全球氣溫上升，過去幾十年冰蓋愈來愈薄。

目前史威茲冰河的面積為7萬4131平方哩，大約等同於英國的大小；派恩島冰河面積為6萬2662平方哩，約等同於佛羅里達州。

這兩個巨大冰河融化將導致全球海平面大幅上升。

新研究中，研究團隊測量自5000多年前全新世中期(mid-Holocene)以來，史威茲冰河與派恩島冰河消融的速度有多快。

研究表明過去冰河一直相對穩定，然而目前冰河消退的速率在過去30年增加一倍多。

魯德博士表示：「目前冰融化的速率提高可能顯示西南極冰蓋中心的重要動脈已經破裂，導致冰川加速流入海洋，在暖化的世界中對未來全球海平面有潛在的災難性影響。」「我們現在迫切需要了解止血是否為時已晚。」