我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

2800航班因暴風雨取消 恐衝擊旅遊旺季

編譯陳韻涵／綜合17日電
圖為丹佛機場旅客排隊等候。(美聯社)
圖為丹佛機場旅客排隊等候。(美聯社)

暑假出遊旺季即將到來，各地機場旅客人數增加，但受暴風雨影響，全美各地機場連續兩日取消至少2800架次航班。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，全美16日取消1700多架次航班，紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia)取消逾33%航班，另有逾25%航班轉降新澤西州紐瓦克(Newark Liberty)國際機場；17日取消逾1100架次航班，受影響的機場包括美國航空(American Airline)主要樞紐所在的北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)機場、拉瓜地亞機場、紐瓦克機場，以及華盛頓郊區的雷根華盛頓國家機場。

距離進入夏季旅遊旺季不到三周，航班大量取消的情況卻頻頻發生；三周前的國殤日假期，五天內約2800架次取消。

航班取消問題目前影響全美每日平均220萬名航空旅客，這比去年同期增加22%，但仍比疫情前的2019年6月中旬的平均每日30萬人次還少約13%，但旅客人數預料會在未來幾周逐漸增加。

夏季旅遊季開始，卻因天候不佳、航空公司人手不足等因素出現大規模航班取消。圖為紐約...
夏季旅遊季開始，卻因天候不佳、航空公司人手不足等因素出現大規模航班取消。圖為紐約拉瓜地亞機場旅客辦理登機手續。(美聯社)

國殤日假期取消最多航班的達美航空(Delta Airline)表示，已招募更多機師和空服員並調整班表以減少航班取消的情況。

拜登政府關切旅遊旺季的飛航情況，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)16日與各大航空公司執行長召開視訊會議協商。他說：「這是我們指望航空公司穩定運輸旅客的時期。」

消息人士透露，布塔朱吉在視訊會議中請各大航空公司執行長說明於7月4日國慶假期和暑假維持航班順遂運作的計畫，並敦促航空公司檢視預定的班表是否可行。

各大航空公司面臨勞力短缺的困境，尤其是機師難以負荷航空公司排定的航班計畫表。

達美航空、美國航空與西南航空(Southwest Airline)機師工會表示，新冠疫情初期，航空公司替補機師退休或請假空缺的速度太慢。

儘管美國境內的休閒旅遊價格高漲，但需求及展望依然強勁；主打廉價的「忠實航空」(Allegiant Air)17日表示，今夏機票預定已超越2019年同期情況。

拉瓜地亞機場 疫情 新澤西州

上一則

南極「末日冰河」融化速率飆升 打破5500年來紀錄

下一則

路易斯安納州少年感化所 越獄+暴動釀3人受傷

延伸閱讀

暑假出遊旺季 全美至少2800航班因暴風雨取消

暑假出遊旺季 全美至少2800航班因暴風雨取消
客流回升、人手短缺 金山機場大壅堵

客流回升、人手短缺 金山機場大壅堵
安大略機場客流 創6年新高

安大略機場客流 創6年新高
南加內陸安大略機場5月為2016年以來最忙月

南加內陸安大略機場5月為2016年以來最忙月

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨

我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍