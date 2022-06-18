我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

高溫連仙人掌都枯萎 氣候災害威脅全美國家公園

編譯陳韻涵／綜合17日電
亞利桑納州的巨人柱仙人掌因耐不住乾旱，部分已逐漸枯死。(美聯社)
亞利桑納州的巨人柱仙人掌因耐不住乾旱，部分已逐漸枯死。(美聯社)

暴雨造成洪災，重創占地跨越三州黃石國家公園(Yellowstone National Park)，目前雖然很難直接將黃石的災害歸咎於地球迅速暖化，但科學家示警，未來幾年與氣候變遷相關的災害將影響全美423座國家公園，幾乎沒有一座國家公園得以倖免於地球升溫的危害。

這是繼1988年大火之後，時隔34年，美國第一座國家公園再次因為天災關閉所有入口。

科學家示警，氣候變遷帶來的相關災害，國家公園幾無一能倖免。圖為黃石公園暴雨成災，...
科學家示警，氣候變遷帶來的相關災害，國家公園幾無一能倖免。圖為黃石公園暴雨成災，公園入口處溪水暴漲。(美聯社)

紐約時報報導，全球暖化的威脅如出一轍，火災、乾旱、冰蓋消融、海平面升高與熱浪；蒙大拿州的冰河國家公園已經開始倒數冰川所剩無幾的年月，亞利桑納州的巨人柱(Saguaro)國家公園以著名的巨人柱仙人掌遠近馳名，但就連耐旱的仙人掌也難耐高溫而逐漸枯死。

極端炎熱的高溫是加州約書亞樹(Joshua Tree)國家公園的一大危機，科學家擔心幾年過後該國家公園可能會沒有約書亞樹；約書亞樹因為升溫及森林野火而逐漸死去，2020年大火奪走130萬顆約書亞樹的生命，迫使該國家公園畫設一區為「約書亞樹殘骸墓園」。 

氣候變遷使美國各地升溫情況盡顯，但許多位處高海拔地區、乾旱西南部或北極地區的國家公園也受到全球暖化的影響；2018年研究顯示，全美各地國家公園的平均升溫速度是各地的一倍之多。

加州的約書亞樹難敵山林火災和高溫。(美聯社)
加州的約書亞樹難敵山林火災和高溫。(美聯社)

非營利的無黨派倡議組織「國家公園保育協會」(NPCA)氣候變遷主任史岱芬妮‧柯迪希(Stephanie Kodish)說：「國內400多座國家公園，每一座都在受苦。」

柯迪希表示，極端氣候的荼毒在大多數情況下顯而易見，人類活動導致溫度升高破壞了人們視為逃離日常生活、堵車及水泥鋼筋大樓的原始林地。她說：「我們基本上選擇了剷除前人遺留給我們的世界瑰寶。」

除了乾旱之外，氣候變遷造成的危害，從佛州到阿拉斯加隨處可見。

邁阿密西南部幅員廣闊的大沼澤地(Everglades)國家公園受海平面上升影響，地下水鹽化，威脅當地熱帶蘭花及其他野生動物的生存環境。

夏日野火威脅優勝美地(Yosemite)國家公園，愈來愈多鋸木被燒得只剩焦黑樹頭，園方管理員也疲於應對詭異天候，去年1月強風掃壞15棵成熟樹木，壓垮當時甫竣工的遊客中心；過去兩年的幾場野火，燒毀紅杉和國王峽谷(Sequoia & Kings Canyon)國家公園數以千計巨杉。

國家公園局採取各式方法應對氣候變遷，去年通過的聯邦基礎建設預算案中，有17億元用以協助各國家公園因應氣候災害。

氣候變遷 暖化 高溫

上一則

水門案50年╱尼克森下台、川普不認敗選 選民極化

下一則

阿拉巴馬州教堂槍案3死 70歲槍手拒同桌後行凶

延伸閱讀

洪澇、酷熱、野火 氣候災害威脅全美國家公園

洪澇、酷熱、野火 氣候災害威脅全美國家公園
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
聖妞現象 恐將連3年影響加州

聖妞現象 恐將連3年影響加州
橙縣男汽油耗盡 命喪高溫死亡谷

橙縣男汽油耗盡 命喪高溫死亡谷

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點