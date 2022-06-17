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常批「非裔父親缺席」 共和黨候選人沃克爆3未公開子女

記者胡玉立／綜合報導
喬治亞州共和黨聯邦參議員候選人沃克經常批評非裔家庭有「父親缺席」問題，他被爆料後，承認自己有四名子女。（美聯社）
喬治亞州共和黨聯邦參議員候選人沃克經常批評非裔家庭有「父親缺席」問題，他被爆料後，承認自己有四名子女。（美聯社）

經常批評非裔家庭有「父親缺席」問題的喬治亞州共和黨聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)，在被媒體爆料他有未經公開子女後，對外承認自己其實共有四名子女；獲共和黨提名參選的前美式足球明星沃克，之前只經常提到他的22歲兒子克里斯鈞(Christian)。

每日野獸報(The Daily Beast)14日首先報導沃克有一名十歲大兒子，並指沃克與這名兒子沒有聯繫。為此，沃克競選團隊15日向媒體公布沃克2018年填寫的一份表格，該表格是為了讓沃克獲得前總統川普任命為體育健身營養委員會成員而準備；表格列出他有四名子女，分別是克里斯鈞、一名13歲的兒子、一名10歲的兒子和一名已成年女兒。

沃克向紐約時報表示，「我有四個孩子，三個兒子和一個女兒；他們不是『未公開』，他們是我的小孩；我支持他們每一個，也愛他們每一個。我從來沒有否認過他們。」

每日野獸報14日報導沃克的10歲兒子時曾提到，孩子的母親在他出生一年後就控告沃克以獲得親子關係及子女撫養費聲明，這場官司一直打到2014年8月，沃克被下令支付子女撫養費；當時孩子已兩歲多，跟著沃克姓。

紐時指出，目前不清楚沃克對他另外那名13歲的兒子和成年女兒的生活參與度有多高。被問到沃克是否支付這兩名子女撫養費時，他的競選經理佩拉戴斯(Scott Paradise)說：「沃克履行了所有義務。」

沃克在競選演講和採訪中經常提到自己與長子克里斯鈞的關係；他也常批評有些非裔家庭的父親缺席和父親形象不存在；2020年他接受保守派名人科克(Charlie Kirk)採訪時，還強調這是非裔社區「非常大的問題」。

共和黨試圖奪回對國會控制權之際，共和黨提名的沃克與民主黨提名現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)的競爭，被認為將是這次參議員選舉中競爭最激烈、花費最高的爭戰。同樣是非裔的沃諾克，目前正與前妻爭奪兒童監護權。

在媒體報導沃克「未公開子女」新聞前，另有一連串有關沃克進入政界前誇大自己身分和說謊的報導。亞特蘭大憲政報(Atlanta Journal-Constitution)指稱，沃克曾謊稱自己是喬治亞州執法人員，在聯邦調查局(FBI)工作。

沃克並未唸完大學，但他曾謊稱自己大學畢業。有線電視新聞網(CNN)報導，沃克還謊稱「畢業時在全班排名前 1%」。

在喬州亞特蘭大市為參選聯邦參員的沃克（右），曾獲前總統川普背書站台。(美聯社)
在喬州亞特蘭大市為參選聯邦參員的沃克（右），曾獲前總統川普背書站台。(美聯社)

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