我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

名校招生賄賂／最後1名富豪家長無罪 稱給錢是「送禮」

記者胡玉立／綜合報導
大學招生賄賂醜聞案涉案家長庫理獲判無罪，他是所有涉案家長中唯一獲判無罪者。（路透）
大學招生賄賂醜聞案涉案家長庫理獲判無罪，他是所有涉案家長中唯一獲判無罪者。（路透）

美國知名大學招生賄賂醜聞案16日最後一名涉案家長正式宣判；這第57起檢調代號「校隊藍調行動」(Operation Varsity Blues)調查案當事人庫理 (Amin Khoury)，最後被波士頓聯邦法院陪審團宣判無罪；他也是所有涉案家長中，唯一獲判無罪者。

庫理被控用紙袋裝入現金、買通喬治城大學網球教練恩斯特(Gordon Ernst)，好讓他女兒被招入校隊入學，但陪審團並未裁定庫理有罪。庫理的律師群辯稱，庫理的女兒是被學校適當錄取，因為這些學校通常在錄取時會對有錢家長子女提供有利待遇。律師將政府的明星證人形容為編故事的「騙子」，目的只想免於犯下潛在稅收犯罪。

庫理的律師還表示，庫理女兒告訴陪審團，她對付錢給恩斯特的事情一無所知、也未參與任何形式的詐欺；這番證詞讓政府控案嚴重受挫。在陪審團宣布判決後，律師布萊克(Roy Black)說：「他們指控她參與此案，根本是錯誤的。」

2019年初披露的美國名校招生賄賂醜聞案，是司法部歷來規模最大的大學招生訴訟，調查涉及全美200家代理機構，調查範圍橫跨6州，總計57位名人富豪家長被控以賄賂和造假方式，幫孩子「買」進知名大學。

庫理與其他被定罪富裕家長不同處在於，他沒有被控與招生顧問辛格(Rick Singer)合作；辛格利用虛假慈善機構向教練和其他人行賄。檢方指控庫理利用他在布朗大學時期的朋友來賄賂恩斯特，指這筆交易是在三人在羅德島重聚時達成的。辯方辯稱，這筆錢是送給恩斯特的禮物，當時恩斯特的經濟陷入困境。

庫理的父親阿敏．J．庫理(Amin J. Khoury)是總部位於佛羅里達州惠靈頓的飛機客艙內飾製造商B/E Aerospace創辦人，他14日曾在波士頓聯邦法院聽取結案陳詞。

恩斯特沒有在庫理審判中作證，他已承認收受逾300萬元賄賂以協助學生入學，定7月判刑，辛格定9月判刑。

大學招生賄賂醜聞案涉案家長庫理，被控賄賂以便讓女兒進入喬治城大學，但獲判無罪。（...
大學招生賄賂醜聞案涉案家長庫理，被控賄賂以便讓女兒進入喬治城大學，但獲判無罪。（美聯社）

招生 波士頓 司法部

上一則

常批「非裔父親缺席」 共和黨候選人沃克爆3未公開子女

下一則

解決高油價 唯一辦法恐剩「經濟衰退」

延伸閱讀

NBA／老婆被嗆「不會做飯」柯瑞與波士頓酒吧槓上了

NBA／老婆被嗆「不會做飯」柯瑞與波士頓酒吧槓上了
維州檢察長：公校阻性侵調查無法律根據

維州檢察長：公校阻性侵調查無法律根據
惠薩案 涉賄亞裔商辯稱誤會

惠薩案 涉賄亞裔商辯稱誤會
陪審團男子罵安珀是「瘋女人」？身分曝光竟秒關帳號

陪審團男子罵安珀是「瘋女人」？身分曝光竟秒關帳號

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法