名校招生賄賂／最後1名富豪家長無罪 稱給錢是「送禮」

大學招生賄賂醜聞案涉案家長庫理獲判無罪，他是所有涉案家長中唯一獲判無罪者。（路透）

美國知名大學招生 賄賂醜聞案16日最後一名涉案家長正式宣判；這第57起檢調代號「校隊藍調行動」(Operation Varsity Blues)調查案當事人庫理 (Amin Khoury)，最後被波士頓 聯邦法院陪審團宣判無罪；他也是所有涉案家長中，唯一獲判無罪者。

庫理被控用紙袋裝入現金、買通喬治城大學網球教練恩斯特(Gordon Ernst)，好讓他女兒被招入校隊入學，但陪審團並未裁定庫理有罪。庫理的律師群辯稱，庫理的女兒是被學校適當錄取，因為這些學校通常在錄取時會對有錢家長子女提供有利待遇。律師將政府的明星證人形容為編故事的「騙子」，目的只想免於犯下潛在稅收犯罪。

庫理的律師還表示，庫理女兒告訴陪審團，她對付錢給恩斯特的事情一無所知、也未參與任何形式的詐欺；這番證詞讓政府控案嚴重受挫。在陪審團宣布判決後，律師布萊克(Roy Black)說：「他們指控她參與此案，根本是錯誤的。」

2019年初披露的美國名校招生賄賂醜聞案，是司法部 歷來規模最大的大學招生訴訟，調查涉及全美200家代理機構，調查範圍橫跨6州，總計57位名人富豪家長被控以賄賂和造假方式，幫孩子「買」進知名大學。

庫理與其他被定罪富裕家長不同處在於，他沒有被控與招生顧問辛格(Rick Singer)合作；辛格利用虛假慈善機構向教練和其他人行賄。檢方指控庫理利用他在布朗大學時期的朋友來賄賂恩斯特，指這筆交易是在三人在羅德島重聚時達成的。辯方辯稱，這筆錢是送給恩斯特的禮物，當時恩斯特的經濟陷入困境。

庫理的父親阿敏．J．庫理(Amin J. Khoury)是總部位於佛羅里達州惠靈頓的飛機客艙內飾製造商B/E Aerospace創辦人，他14日曾在波士頓聯邦法院聽取結案陳詞。

恩斯特沒有在庫理審判中作證，他已承認收受逾300萬元賄賂以協助學生入學，定7月判刑，辛格定9月判刑。