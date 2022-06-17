我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

林書豪創籃球學校鼓勵亞裔 要讓後輩為身分認同驕傲

編譯林梅婕／綜合16日電
曾引發「林來瘋」旋風的華裔職籃球星林書豪，開辦籃球學校，希望能帶給亞裔運動員更多啟發。（路透資料照片）
曾引發「林來瘋」旋風的華裔職籃球星林書豪，開辦籃球學校，希望能帶給亞裔運動員更多啟發。（路透資料照片）

前美國職籃(NBA)後衛、曾引發「林來瘋」旋風的華裔球星林書豪，近日回到前東家暴龍隊(Raptors)的故鄉多倫多，與加拿大華裔青年體育協會(Canadian Chinese Youth Athletic Association)合作開辦籃球學校，希望能帶給亞裔運動員更多啟發；該校預計今年底開始招收3歲至16歲的學員。

父母來自台灣的林書豪表示，除了希望籃球學校能鼓勵亞裔學生，更重要的是幫助亞裔後輩為自己的身分認同感到驕傲。

林書豪日前接受Podcast節目The Raptors Show with Will Lou訪問時曾說：「幫助球員們努力讓自己成為更好的選手，我感到無比熱情，但我更想幫助那些在美國出生的亞裔孩子建立信心和自尊，讓他們對於亞裔的身分感到驕傲，因為這是我成長的過程中所缺少的。」

加拿大華裔青年體育協會指出，籃球學校的目標旨在教育學員球場上和場外的人生價值及課程；林書豪也說，教學內容除了有投籃訓練，還教導如何建立個人特色與人際溝通。

2012年林書豪為紐約尼克隊(New York Knicks)效力時，一場比賽讓他從板凳球員的最深處崛起，掀起一陣「林來瘋」熱潮；距這陣旋風十周年之際，他接受國家廣播公司訪問時也說，雖然林來瘋帶給很多亞裔驕傲，但他「最大的遺憾」是沒能為這些支持他的亞裔族群做更多貢獻。

「當時我只專注在籃球場上，也不太關心旁人的聲音。」林書豪說：「但林來瘋那一刻來臨時，我對許多事仍缺乏理解，而我認為正因如此，我當時沒能好好利用自己的舞台發聲、或是做更多事。」

林書豪解釋，早期他對自己的身分認同大多來自人生經驗，他甚至曾被球迷侮辱嘲笑、在球場上喊著他的名字叫他去送外賣等，「我只想成為一名出色的球員，讓我的表現獲得認可。但大家對我的看法都是，他是個很好的球員、不過他是亞裔，所以我一直很想甩掉那個標籤」。

亞裔 林書豪 華裔

上一則

嚇阻改變台海現狀 蘇利文：美對台政策 沒漏洞、有特色

下一則

今年退休帳戶失血3兆 401(K)疫前存8.1萬 現在剩6.4萬

延伸閱讀

「讓孩子對亞裔身分驕傲」 林書豪返多倫多創籃球學校

「讓孩子對亞裔身分驕傲」 林書豪返多倫多創籃球學校
NBA／老鷹新總管才33歲 當年林書豪睡過他家沙發

NBA／老鷹新總管才33歲 當年林書豪睡過他家沙發
NBA／「林來瘋」10周年紀錄片本周首映 林書豪談創傷

NBA／「林來瘋」10周年紀錄片本周首映 林書豪談創傷
《老物件情懷》球衣的故事

《老物件情懷》球衣的故事

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法