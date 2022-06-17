林書豪創籃球學校鼓勵亞裔 要讓後輩為身分認同驕傲

曾引發「林來瘋」旋風的華裔職籃球星林書豪，開辦籃球學校，希望能帶給亞裔運動員更多啟發。（路透資料照片）

前美國職籃(NBA)後衛、曾引發「林來瘋」旋風的華裔 球星林書豪 ，近日回到前東家暴龍隊(Raptors)的故鄉多倫多，與加拿大華裔青年體育協會(Canadian Chinese Youth Athletic Association)合作開辦籃球學校，希望能帶給亞裔 運動員更多啟發；該校預計今年底開始招收3歲至16歲的學員。

父母來自台灣的林書豪表示，除了希望籃球學校能鼓勵亞裔學生，更重要的是幫助亞裔後輩為自己的身分認同感到驕傲。

林書豪日前接受Podcast節目The Raptors Show with Will Lou訪問時曾說：「幫助球員們努力讓自己成為更好的選手，我感到無比熱情，但我更想幫助那些在美國出生的亞裔孩子建立信心和自尊，讓他們對於亞裔的身分感到驕傲，因為這是我成長的過程中所缺少的。」

加拿大華裔青年體育協會指出，籃球學校的目標旨在教育學員球場上和場外的人生價值及課程；林書豪也說，教學內容除了有投籃訓練，還教導如何建立個人特色與人際溝通。

2012年林書豪為紐約尼克隊(New York Knicks)效力時，一場比賽讓他從板凳球員的最深處崛起，掀起一陣「林來瘋」熱潮；距這陣旋風十周年之際，他接受國家廣播公司訪問時也說，雖然林來瘋帶給很多亞裔驕傲，但他「最大的遺憾」是沒能為這些支持他的亞裔族群做更多貢獻。

「當時我只專注在籃球場上，也不太關心旁人的聲音。」林書豪說：「但林來瘋那一刻來臨時，我對許多事仍缺乏理解，而我認為正因如此，我當時沒能好好利用自己的舞台發聲、或是做更多事。」

林書豪解釋，早期他對自己的身分認同大多來自人生經驗，他甚至曾被球迷侮辱嘲笑、在球場上喊著他的名字叫他去送外賣等，「我只想成為一名出色的球員，讓我的表現獲得認可。但大家對我的看法都是，他是個很好的球員、不過他是亞裔，所以我一直很想甩掉那個標籤」。