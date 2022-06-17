北京挺俄羅斯打烏克蘭 白宮：並未越過「紅線」

儘管北京 在烏俄戰爭中加強與莫斯科關係，但白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)指中國並未越過「紅線」。

蘇利文16日在白宮向媒體表示，「我們沒有看到中國以任何形式直接軍事援助烏克蘭 ，我們也沒有看到他們(中國)採取系統性的努力，協助俄羅斯 逃避制裁及出口管制。」

自俄羅斯揮軍烏克蘭後，西方多國一直批評中國拒絕譴責俄羅斯，但北京強調「中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷」。

拜登總統表示，若北京協助莫斯科逃避國際制裁，將會產生後果。對此，當中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統普亭電話會談期間，強調中俄在重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作後，美國隨即指責北京沒有譴責莫斯科，是站在歷史錯誤一邊，並質疑中國在全球舞台上的地位。

今年3月，聯合國大會投票譴責普亭發動戰爭的決議時，中國與141個國家投了棄權票。到了4月，聯合國大會有關暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格的決議，遭中國投票反對。

然而蘇利文向媒體表示，「他們(中國)在烏克蘭問題上採取非常謹慎的態度，在我們特別嚴厲施壓的提供援助、逃避制裁等問題上，我們認為中國沒有越界。」

當外界不斷質疑中國支持俄羅斯時，中國外交部在報導習近平與普亭通電話時表示，即使面對全球性動盪變革，但中俄關係保持良好發展勢頭。

他同時強調在烏克蘭問題上，中方會積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定，各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決，中方會繼續為此發揮應有作用。