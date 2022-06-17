我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

北京挺俄羅斯打烏克蘭 白宮：並未越過「紅線」

編譯盧炯燊／綜合16日電

儘管北京在烏俄戰爭中加強與莫斯科關係，但白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)指中國並未越過「紅線」。

蘇利文16日在白宮向媒體表示，「我們沒有看到中國以任何形式直接軍事援助烏克蘭，我們也沒有看到他們(中國)採取系統性的努力，協助俄羅斯逃避制裁及出口管制。」

自俄羅斯揮軍烏克蘭後，西方多國一直批評中國拒絕譴責俄羅斯，但北京強調「中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷」。

拜登總統表示，若北京協助莫斯科逃避國際制裁，將會產生後果。對此，當中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統普亭電話會談期間，強調中俄在重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作後，美國隨即指責北京沒有譴責莫斯科，是站在歷史錯誤一邊，並質疑中國在全球舞台上的地位。

今年3月，聯合國大會投票譴責普亭發動戰爭的決議時，中國與141個國家投了棄權票。到了4月，聯合國大會有關暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格的決議，遭中國投票反對。

然而蘇利文向媒體表示，「他們(中國)在烏克蘭問題上採取非常謹慎的態度，在我們特別嚴厲施壓的提供援助、逃避制裁等問題上，我們認為中國沒有越界。」

當外界不斷質疑中國支持俄羅斯時，中國外交部在報導習近平與普亭通電話時表示，即使面對全球性動盪變革，但中俄關係保持良好發展勢頭。

他同時強調在烏克蘭問題上，中方會積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定，各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決，中方會繼續為此發揮應有作用。

烏克蘭 俄羅斯 北京

上一則

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

下一則

彭博：拜習最快7月對話 10月後才有「會晤」機會

延伸閱讀

拜登擬推G7全球基建倡議 反制中國一帶一路

拜登擬推G7全球基建倡議 反制中國一帶一路
蘇利文：美國對台政策沒問題 問題在北京升高威脅

蘇利文：美國對台政策沒問題 問題在北京升高威脅
習近平、普亭再度通話 官方新聞稿各自表述有何玄機

習近平、普亭再度通話 官方新聞稿各自表述有何玄機
美批中站在歷史錯誤的一邊 北京：美國走夜路吹哨壯膽

美批中站在歷史錯誤的一邊 北京：美國走夜路吹哨壯膽

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法