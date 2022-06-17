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嚇阻改變台海現狀 蘇利文：美對台政策 沒漏洞、有特色

記者張文馨張筠／華盛頓報導
白宮國家安全顧問蘇利文16日表示，美國的「一中」政策在確保有效嚇阻改變台海現狀的行為。（歐新社）
白宮國家安全顧問蘇利文16日表示，美國的「一中」政策在確保有效嚇阻改變台海現狀的行為。（歐新社）

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，美國長期一致的「一個中國」政策，其根本目標在於確保有效嚇阻改變台海現狀的行為，確保「那天」不會到來；「我認為我們的台灣政策沒有漏洞（bug），反而有特色。」蘇利文說，「就處理一種困難關係並維持台海和平與穩定上，這個特色確實對我們相對有用。」

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)16日也在華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)舉行的座談表示，美中關係處於50年來最低點，雖不樂觀但要務實；美國的對中政策方向正確，包括積極提升與中國競爭力，避免兩國衝突升級；伯恩斯也說，美對台灣問題的態度沒有改變，追求和平解決、無須動武。

蘇利文16日參加新美國安全中心（CNAS）的研討會，與該智庫執行長執行長方騰（Richard Fontaine）對談時被問到台灣議題。

方騰以「美國總統拜登的軍事力量保台說」詢問蘇利文，美國是否要改變戰略模糊政策？當台灣面臨攻擊時，美國到底會不會捍衛台灣？

蘇利文表示，「我們對台灣的政策都是一樣的」，歷經多位美國總統與政府，美國的一個中國政策也好，以及美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證，其根本目標都是在追求「需要抉擇保衛與否的那天不會到來」，因為美國會有效嚇阻情勢不穩，這就是美國的政策精神。

他表示，美國的「台灣政策」沒問題，美國面對的挑戰在於北京在台海出現愈來愈多的威脅行動。

伯恩斯16日在北京透過視訊參加座談，他說，50年前中國有大量美國留學生、記者、訪客、商業人士，如今兩國各領域交流大幅縮減，尤其中國政府實行的防疫「清零政策」，上海、西安、瀋陽等大城市的相繼封控，對兩國學術交流、商家投資仍是巨大挑戰。

伯恩斯說，國務卿布林肯上月發表的中國政策講話，對美中關係既是「一劑處方也是一次澄清」(prescription and clarity)，中國民眾認可布林肯講話的坦承，但該內容在微信和微博上發布兩個半小時後就被屏蔽，再發布後20分鐘又被封鎖，「雖然中國政府對言論控制嚴格，但民眾私下對該講話有很多討論，中國人民也盼望誠實暢通的交流」。

美國駐中國大使伯恩斯16日在華府智庫布魯金斯研究院舉行的座談中表示，美中關係雖處...
美國駐中國大使伯恩斯16日在華府智庫布魯金斯研究院舉行的座談中表示，美中關係雖處於50年來最低點，但美國避免衝突升級。（美聯社）

蘇利文 北京 布林肯

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