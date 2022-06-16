馬斯克挺他選總統 德桑提斯：歡迎非洲裔支持

特斯拉老闆馬斯克(圖)被問到2024年支持誰選總統時，答說佛州州長德桑提斯。德桑提斯回應：歡迎非洲裔支持。(路透)

世界首富、特斯拉老闆馬斯克 被問到2024年支持誰選總統時，答說佛州州長德桑提斯 ；德桑提斯則對在南非出生的馬斯克回應說：「歡迎非洲裔支持。」

馬斯克15日在德州國會第34選區補選中，把票投給共和黨籍候選人弗羅瑞斯(Mayra Flores)，並稱這是他第一次投共和黨。弗羅瑞斯果然當選，馬斯克預言2022年美國政壇將是「一片紅浪」，他看好共和黨。

2024年支持誰當總統？他本來答「未定」，推特 上有人追問「傾向支持誰」時，他答：「德桑提斯。」

既然過去曾支持民主黨籍的華裔參選人楊安澤參選總統，為何不再支持楊或民主黨？馬斯克說，德桑提斯的贏面較大。

德桑提斯尚未決定是否爭取共和黨提名，但很高興聽到地表最有錢的人看好他；他說，「我目前專注於2022年的選舉，但既然伊隆馬斯克都說話了，我想說的是，我歡迎非洲裔的支持。我還有甚麼好說的？」

德桑提斯雖還沒表態是否可能和前總統川普競逐2024年提名，但至少先競選州長連任，也已募得1億多元競選經費，遠超過任何民主黨對手。

共和黨募款專家兼說客塔馬錫(David Tamasi)說，德桑提斯一直是政壇看好的人選，問題是，他能否把拔得募款頭籌的優勢和11月勝選轉變為「獨家寡占」，讓其他人自動退讓。

馬斯克有意出錢支持他屬意的候選人，方法是成立「超溫和超級政治行動委員會」，專門支持「所有黨派的中間派政見候選人」。

他所謂「中間派」政見，放到槍枝管制問題上就是「某一程度的管制」，例如，只對「通過極為嚴格審核」的人，發給准予購置「特定攻擊長槍」的許可證。

強烈支持言論自由的馬斯克，對推特規範平台上的言論也有意見。準備出資440億元，買下推特的馬斯克說，如果他當上推特老闆，推特演算法的首要任務是「公眾利益」，不讓有錢買平台廣告的大企業為所欲為。

推特董監事會已同意他的收購價格，但他要先搞清楚多少用戶是假帳戶，或是被駭客用來「犯案」的帳戶，才願繼續完成購買計畫。