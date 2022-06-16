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「川普光環」南卡初選發威 眾議員傅萊獲背書勝選

編譯陳韻涵柯立偉／綜合15日電
前總統川普背書的南卡羅來納州眾議員傅萊(圖)14日擠下曾主張彈劾川普的聯邦眾議員萊斯，在共和黨眾議員初選中勝選。(美聯社)
前總統川普背書的南卡羅來納州眾議員傅萊(圖)14日擠下曾主張彈劾川普的聯邦眾議員萊斯，在共和黨眾議員初選中勝選。(美聯社)

前總統川普的背書功力在南卡羅來納州顯現，他支持的南卡州眾議員傅萊(Russell Fry)在共和黨初選中，輕易擠下已做五任的聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)；內華達州三位支持「2020年大選被竊論」的參選人都贏得提名選戰，其中兩位獲得川普青睞；華盛頓郵報報導，期中選舉前哨戰至少104位贏得初選的共和黨參選人都鼓吹大選被竊論，此主張已成共和黨參選人的勝選方程式。

在南卡州聯邦眾院第七選區初選中，獲川普支持的州眾議員傅萊擊敗聯邦眾議員萊斯(Tom Rice)贏得初選。萊斯則成為第一位曾支持彈劾川普而輸掉初選的共和黨現任政治人物。

內州前州議員馬錢特(Jim Marchant)贏得州務卿提名，前檢察長賴克紹(Adam Laxalt)獲得聯邦參議員初選提名資格，克拉克郡警長隆巴度(Joe Lombardo)則贏得州長初選提名選戰；馬錢特不像賴克紹及隆巴度獲得川普本人直接背書，但他常與川普盟友在各地同台造勢並鼓吹選舉陰謀論。

另外，在德州國會第34選區補選方面，共和黨籍的弗羅瑞斯(Mayra Flores)擊敗民主黨對手、卡梅倫郡(Cameron County)郡長桑契斯(Dan Sanchez)，弗羅瑞斯將接替春季辭職轉任說客的民主黨聯邦眾議員威拉(Filemon Vela)席次，完成剩下的幾個月任期。

華郵截至7日的統計顯示，鼓吹選舉被竊論並贏得初選的共和黨參選人，包含八位聯邦參議員參選人、86位聯邦眾議員參選人、五位州長參選人、四名州檢察長參選人，以及一名州務卿參選人。

非營利組織「眾合行動」(SUA)執行長喬安娜‧利德蓋特(Joanna Lydgate)表示，很遺憾有這麼多重要職務參選人鼓吹毫無根據的主張，這些都是非常重要的政壇職位，決定美國民主能否續存。

大多數持此主張的共和黨參選人，都是在原本就傾向支持共和黨的選區中參選，在艱困選區競選的共和黨人很少提出類似觀點，某種程度上可說明共和黨人也深諳選舉被竊論無根據；部分未針對此議題明確表態的共和黨參選人則擔憂，此論調只是在同溫層取暖，面對全國選舉時，非共和黨選民不見得會認同，繼續宣揚選舉被竊可能傷害共和黨選情。

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