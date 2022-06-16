無症狀卻仍篩檢陽性 不一定是「長新冠」

新冠肺炎爆發至今逾兩年，歷經許多變種病毒和新冠疫苗的研發；如今雖然疫情逐漸趨於穩定，卻仍有少數人即使症狀全無，篩檢結果卻一直呈陽性。

根據美國醫學 會醫學期刊(JAMA)於2020年發表的一項研究，佛羅里達州的高中生有8.2%在第一次確診後的9至14天內，檢測 結果一直呈陽性。

儘管新冠疫苗釋出後，聯邦疾病防治中心(CDC )對於病毒檢測結果持續呈現陽性但毫無症狀的人，仍未提出具體的應對指南；不過全國廣播公司商業頻道(CNBC)的報導提供兩點重要的說明：

如果確診十天後，檢測結果仍呈現陽性該怎麼辦？

首先，病毒檢測陽性不見得代表還有傳染性。快篩試劑主要是檢測人體內是否具有特定的病毒蛋白成分，而這些成分不見得會造成感染；同樣的道理也可應用於核酸檢測(PCR)。

若要判斷是否具有傳染性，科學家必須將病毒樣本至於培養皿，觀察是否可繼續滋生更多病毒，但目前這方面還沒有任何捷徑可以快速辨別。不過大部分的科學家都認為，只要症狀消失，一般就不需要繼續隔離。

現階段CDC建議確診後應自行隔離五天，退燒後24小時沒有繼續發燒、且症狀逐漸改善，就可解除隔離，但確診十天內仍必須保持戴口罩。

若確診後十天檢測結果仍是陽性，是否代表患有新冠長期症狀？

CDC上個月公布的一項報告指出，染疫過的成年人中，高達五分之一的人可能出現長期症狀，包括疲勞、腦霧、體循環、甚至消化問題等，且女性、年長者和患有慢性疾病的人風險更高。

然而，確診十天後仍檢測陽性並不表示可能患有新冠肺炎的長期症狀，但確實代表病毒可能還殘留在哪些地方；有些病毒可能藏在不易引發症狀的人體組織，例如脂肪細胞等。