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FDA籲批准5歲以下接種疫苗 若表決通過 最快20日開打

編譯林梅婕／綜合15日電
FDA顧問小組15日建議六個月大至五歲以下兒童接種莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗。(路透)
FDA顧問小組15日建議六個月大至五歲以下兒童接種莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)顧問小組15日建議批准六個月大至五歲以下兒童接種莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗，待聯邦疾病防治中心(CDC)進一步表決是否正式建議接種；倘若18日表決通過，全美約1800萬名五歲以下兒童最快可於20日或21日至各大醫院或藥房接種疫苗。

莫德納疫苗將適用於六個月大至五歲的幼兒，劑量為成人的四分之一；雖能有效預防重症，但預防輕症的有效性僅40%至50%，故該公司在試驗期間也併入第三劑補強針，盼能在日後推出。

至於輝瑞則適用於六個月大至四歲的幼兒接種，劑量為成人的十分之一，且分三劑接種；該公司原先在試驗期間也只提供兩劑疫苗，但過程中遇上變種病毒Omicron來襲，發現兩劑保護力不足，才又加上第三劑。

該年齡層為最後一批獲准接種疫苗的族群，心急如焚的家長們也終可鬆一口氣，FDA疫苗顧問小組成員、密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)兒童慈惠醫院(Children's Mercy Hospital)醫師波特諾伊(Jay Portnoy)說：「這個疫苗等太久了，已有太多家長迫切渴望為他們的孩子接種疫苗。」

FDA負責疫苗的官員馬克斯(Peter Marks)也表示，數據顯示幼兒住院率在Omicron肆虐期間出現「令人焦慮的成長」，且四歲以下兒童已有442人在疫情期間死亡。

雖說兒童死亡率遠低於成人，但馬克斯堅持該年齡層接種疫苗的權利不該被排除，「無論失去任何一個孩子，都會破壞一個家庭」。

不過FDA小組成員中，也有人認為兒童染疫重症和死亡的風險為所有群體中最低的，塔夫茲大學(Tufts University)醫療中心兒科醫師麥斯納(Cody Meissner)說：「幼童接種疫苗的風險固然很低，但他們的染疫風險亦是如此。」

FDA小組成員強調，兩種疫苗對幼兒都具有安全性和有效性，常見副作用包括發燒和疲勞，不過症狀較輕微，相對成人發生的機率也更低。

FDA顧問小組15日建議六個月大至五歲以下兒童接種莫德納(Moderna)或輝瑞...
FDA顧問小組15日建議六個月大至五歲以下兒童接種莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗。(路透)

疫苗 FDA 莫德納

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