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打4劑疫苗 81歲佛奇確診 症狀輕微、近期未與拜登接觸

編譯柯立偉／綜合15日電
白宮首席防疫顧問佛奇15日確診新冠肺炎，但症狀輕微。(美聯社)
白宮首席防疫顧問佛奇15日確診新冠肺炎，但症狀輕微。(美聯社)

國家過敏與傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)15日發布新聞稿說，NIAID主任、81歲的白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)確診新冠肺炎；據悉佛奇此前已接種四劑新冠疫苗，目前症狀輕微。

NIAID的聲明稿指出：「佛奇通過快篩得知自己確診新冠肺炎，目前正在居家隔離，最近沒有與拜登總統或任何聯邦高級官員接觸；佛奇將在快篩檢測陰性後回到辦公室上班。」

自2020年3月全美疫情大爆發已來，佛奇就是聯邦政府非常倚重的公衛官員，強烈要求所有民眾出門戴口罩、保持社交距離並盡速接種疫苗，雖然許多保守派政治人物及民眾認為佛奇公衛政策過度限制人民自由，但也有不少人將他視為「抗疫英雄」，是美國最終得以將病毒控制在「得以共存」範圍內的最大功臣。

不過，佛奇在疫情問題上，採取「嚴格限制」的立場相當鮮明，不只防疫政策與前總統川普時期大相逕庭，還不止一次地說如果2024年川普回鍋參選並當選，自己絕對不會再續任；佛奇語帶諷刺地說：「回頭看看川普時代的防疫政策，講好聽一點是他沒有做出『最好的決策』。」

本月1日佛奇進一步表明自己不再任首席防疫官及NIAID主任的意向；他說：「我打算自2025年1月下任政府開始時，就要辭去所有公職，不管屆時當政的是誰。」

在過去一年半的時間裡，全美將近8600萬人感染新冠肺炎，累積死亡人數也超過100萬人，根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)統計，全美3月至4月間的感染人數一度被降低至每日新增3萬人，但隨著Omicron變種病毒的BA.4、BA.5等亞變種迅速傳播，5月底開始全國每日確診人數重新回到每日10萬例。

佛奇 防疫 川普

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