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蒙大拿、懷俄明洪災4.2公尺破紀錄 黃石公園關閉

記者張聲肇／綜合報導
黃石國家公園因洪患關閉所有的進出口，洪水造成多處道路和橋梁受損。（美聯社）
黃石國家公園因洪患關閉所有的進出口，洪水造成多處道路和橋梁受損。（美聯社）

蒙大拿、懷俄明州暴雨加上融雪引發洪災洪水擋住黃石國家公園所有進出口，迫使公園在入夏旅遊季剛開始就宣布關閉；園方14日下午表示，超過1萬名遊客已被引導離開公園，但仍有露營客被困在園內待援。這是自1988年大火後，黃石公園34年來首度關閉全部5個入口處。

洪水肆虐地區無數家園、建築被毀，暫無傷亡報導；黃石國家公園管理人員說，正在盤點這波洪災造成的損失，包括橋樑沖毀、土石流沖刷，警消單位已出動船隻和直升機，撤離人畜到安全地區。

黃石公園全部入口13日因洪澇關閉，道路封鎖。（美聯社）
黃石公園全部入口13日因洪澇關閉，道路封鎖。（美聯社）

受困在公園區內的遊客人數、多少人已被迫撤離、園區外的居民，又有多少人被撤離或救出，目前尚不清楚。

已知的是，蒙大拿南部，公園北門附近的社區及公園的北邊受損最重，公園管理處上傳網站的照片顯示，嘉德納河(Gardner River)和拉瑪爾河(Lamar river)洪水衝擊下，到處都有土石流、橋樑和道路崩壞的情形。

黃石公園北邊入口的道路已經被洪水沖毀。（美聯社）
黃石公園北邊入口的道路已經被洪水沖毀。（美聯社）

蒙大拿州的嘉德納鎮位於公園北門口，黃石河和嘉德納河匯流處，人口約900，現在通路受阻；庫克市也困在洪水中，李文斯頓市也下令居民撤離；軍方也派出兩架直升機赴南部幫忙撤離與救援。

管轄這些市鎮的公園郡行政人員13日晚上在臉書上發布通告，說全郡受洪水波及，多處飲水已不安全，呼籲居民暫勿飲用自來水；撤離與救援工作徹夜進行，已達安全地區的民眾也被限制到室外。

黃石國家公園因洪患關閉所有的進出口，洪水淹沒蒙大拿州和懷俄明州黃石河沿岸的住宅。...
黃石國家公園因洪患關閉所有的進出口，洪水淹沒蒙大拿州和懷俄明州黃石河沿岸的住宅。（美聯社）

蒙大拿畢靈斯國家氣象站氣象人員莫提斯(Cory Mottice)說，雨勢已停，未來幾天應無豪雨侵襲，氣溫轉低，融雪速度將會減慢。

不過，莫提斯說這兩天的洪水是「我們畢生從未見過的」氣候災變；國家氣象局說，黃石河的洪峰13日在柯爾溫泉高達13.88呎(4.2公尺)，打破1918年寫下的11.5呎(3.5公尺)歷史紀錄。

洪水沖毀蒙大拿州雷德洛治（Red Lodge）的道路。（美聯社）
洪水沖毀蒙大拿州雷德洛治（Red Lodge）的道路。（美聯社）

公園管理處處長蕭利(Cam Sholly)說，管理人員撤離了公園北區的所有人，所有通路目前已無法通行，可能要很長一段時間才能修復，也會影響急需品和飲水的供應。

氣象局說，黃石公園從11日到13日，總共承受了2.5吋(6公分)的雨量，公園東北方熊齒山降雨量更達4吋(10公分)；同一時段，西部地區直到五大湖區和南北卡羅來納州，有1億居民卻受高溫肆虐，設法躲避酷暑。

蒙大拿州雷德洛治（Red Lodge）居民14日正在清除道上的積水與泥沙。（美聯...
蒙大拿州雷德洛治（Red Lodge）居民14日正在清除道上的積水與泥沙。（美聯社）

洪水 洪災 懷俄明州

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