今夏山火猛 危及北加州3000年紅杉林

加州古老的紅杉林今夏恐將面臨最糟的野火威脅。（美聯社資料照）

加州 內華達山脈古老的紅杉林樹齡高達3000年，是世界上最大的巨木群，如今凶猛的野火頻發，正威脅這些參天大樹的生存，今年夏天恐將面臨最糟糕的命運。

內華達山脈紅杉林已習慣頻繁的野火，其年輪顯示野火每隔6到30年發生一次，但近期火勢加劇，幾乎難以承受；自2020年以來，三場大火已燒毀13%到19%的樹林。

根據國家公園管理局的資料，2020年8月加州城堡大火(Castle Fire)摧毀1萬600棵樹木；2021年9月KNP複合山火 (KNP Complex)中，多達3637株紅杉死亡。

雖然規模較小的林火有益於巨木，可幫助清除易燃植被，讓種子冒出，但搶救紅木聯盟(Save the Redwoods League)成員琳娜‧哈德倫德(Linnea Hardlund)表示：「我們現在見到的高強度野火規模…紅杉未隨之發展到可以承受的程度，許多人仍對巨型紅杉樹以這種速率死亡感到驚訝。」

加州古老的紅杉林今夏恐將面臨最糟的野火威脅。圖為紅杉國家公園「巨杉森林」去年在野火逼近時，消防人員以鋁箔防火毯包裹樹幹。（美聯社資料照）

哈德倫德表示紅杉的厚樹皮可以承受低程度的火災，其高聳的樹冠通常位於火勢範圍之上，然而近來的惡火正往樹冠蔓延。

夏季高溫 加劇野火火勢，國家大氣研究中心(NCAR)研究員羅尼‧阿布拉菲亞-羅森茨維格(Ronnie Abolafia-Rosenzweig)指出，今年內華達山脈可能在夏末出現乾燥條件，引發大型且快速蔓延的野火。對於巨木林是一項警訊。

搶救紅木聯盟正呼籲採取緊急措施，保護紅杉林免於進一步被破壞，另外也要求長期的政策改變。此非營利組織正推動在2023年野火季以前，處理2000英畝最具風險的樹林，移除反常的植被生長，包括謹慎執行策略燒除行動。