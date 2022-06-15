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美西野火多 亞利桑納州旗桿市再撤2500戶

編譯徐薏茹／綜合14日電
亞利桑納州旗桿市因強風再度引發火勢。（路透）
亞利桑納州旗桿市因強風再度引發火勢。（路透）

亞利桑納州旗桿市(Flagstaff)今年部分地區因風再度引發火勢，消防人員預計14日與接下來整周風勢減緩，有助於他們的救火工作。多數人希望預報本周稍晚的濕氣能緩和火勢。

由於旗桿市郊區的兩場野火，將近2500戶家庭已經撤離，可可尼諾郡(Coconino County)警長辦公室表示，目前已有一棟房屋和一棟次要建築被燒毀。

加州新墨西哥州也有數百人受到野火威脅離開家園。可可尼諾郡已宣布進入緊急狀態。

火災事故指揮官格雷澤(Aaron Graeser)指出，旗桿市區域大火是當前消防資源的優先任務，13日估計野火燃燒面積為8平方哩，但消防人員還無法做空中測量。

東北部另有兩場較小型的野火合併在一起，迫使更偏遠地區的居民撤出。

今年初春，美西多州出現野火，氣候變遷與持續的乾旱加劇森林與草地野火發生的頻率與強度；春季期間旗桿市外的一場火燒毀20多棟房屋。由於最新的野火，當時撤離的大部分居民再度離開家園。

截至目前，今年野火燃燒面積是10年全國平均的兩倍多，新墨西哥等州已出現創紀錄的毀滅性大火，摧毀數百棟房屋，造成環境危害，預計恐將影響水源供應。

根據全國跨部門消防中心(NIFC)消息，全美超過6200名林地消防人員正努力撲滅近30多起未受控制的火災，總共已燃燒100萬畝以上。

當局尚未查出亞利桑納州北部野火的源頭，一名男子12日在火災區域附近露營，一天前因為以火點燃衛生紙而被傳喚，他違反該地區全年的防火禁令，但男子未因引發火災被起訴。

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