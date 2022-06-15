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白宮擬停徵聯邦燃料稅 異見多

編譯柯立偉／綜合14日電
受烏俄戰事及通膨影響，油價屢創新高，傳拜登政府考慮暫停聯邦燃料稅的徵收。（路透）
受烏俄戰事及通膨影響，油價屢創新高，傳拜登政府考慮暫停聯邦燃料稅的徵收。（路透）

白宮消息人士透露，由於烏俄戰事及通貨膨脹影響，油價屢創新高，為解決民眾財政負擔並應對年底期中選舉，拜登政府正在考慮暫停聯邦燃料稅的徵收，目前就此事尚未有定論，預計本周會針對此議題進一步討論。

國會山莊報報導，白宮可能暫停徵收聯邦燃料稅的消息一出，受到各界歡迎；歐巴馬總統時代的經濟顧問、瑞銀集團(UBS)美洲地區前執行長沃爾夫(Robert Wolf)表示，這是好政策，但只能在烏俄戰爭期間適用。

沃爾夫說：「有些人認為這項政策沒必要，因為通膨的問題總有一天會緩解，不過能源價格飆漲不完全是通膨的問題，更主要的因素是烏俄戰爭；因此比較靈活的做法，是將免課聯邦燃油稅的政策訂下一個具體的結束日期，或是直接規定烏俄戰爭告終後恢復課徵。」

早在2月9日就提案暫停聯邦燃油稅的新罕布夏州民主黨籍議員瑪基．哈森(Maggie Hassan)與亞利桑納州的同黨籍議員凱利(Mark Kelly)表示很高興白宮終於認真考慮此一選項，希望2023年1月前全面暫停課徵燃油稅。

除了聯邦政府以外，也有部分州早以行政命令或立法通過免課州燃料稅措施，且相比於聯邦政府每加侖課徵0.184元的稅率，州政府免除平均每加侖0.3102元的州燃料稅更能令民眾感受到免稅的誠意；最新通過相關立法的州包含密西根州免課每加侖0.27元燃料稅，與紐約州免課每加侖0.16元的燃料稅。

不過，這項政策也遭到質疑，專家指出免稅對普通消費者的影響不大；穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)表示，根據推估，明年1月前暫停聯邦燃油稅的課徵只會讓民眾省下16至47元而已。

贊迪說：「此外，聯邦燃油稅的課徵也是聯邦政府籌措基礎建設經費的重要來源，為了每人16至47元的蠅頭小利拿國家長期基礎建設的穩定來賭，得不償失。」

白宮 聯邦政府 新罕布夏州

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