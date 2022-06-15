曾「唾棄」今為油價轉彎 拜登下月訪沙烏地晤親王

拜登總統（圖）下月訪中東，將會晤沙國王儲穆罕默德；穆罕默德曾涉嫌指示謀殺異議人士卡舒吉。（美聯社）

白宮 14日宣布，拜登 總統將於下月13日至16日訪問中東，先後走訪以色列、約旦河西岸及沙烏地阿拉伯，會見中東領導人；這將是拜登上任後首度訪問中東；拜登在競選總統期間曾主張沙國王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)涉嫌指示謀殺異議人士卡舒吉(Jamal Khashoggi)，應該受到國際社會「唾棄」，現在卻因現實政治考量訪問沙國。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)發表聲明，拜登訪中東行程首站是以色列，會晤以國領導人討論安全、經濟及區域整合議題，接著走訪約旦河西岸，與巴勒斯坦當局會面，將重申美國強烈支持「兩國方案」。

第三站也是最後一站，拜登將訪問沙烏地阿拉伯；聲明指出，拜登乃應沙國國王沙爾曼邀請，出席於吉達(Jeddah)舉行的「海灣阿拉伯國家合作委員會加三」(GCC+3)峰會，除海合會六個成員國外，還有約旦、伊拉克和埃及。

尚皮耶說：「總統訪沙期間，將與利雅德當局討論一系列雙邊、地區和全球問題，其中包括支持聯合國斡旋的葉門停火協議及擴大區域經濟和安全合作的方法，包括新的基礎設施和氣候倡議，以及威懾來自伊朗 的威脅、促進人權和確保全球能源和糧食安全。」

拜登總統下月訪中東，將會晤沙國王儲穆罕默德（圖）；穆罕默德曾涉嫌指示謀殺異議人士卡舒吉。（路透）

白宮新聞稿刻意將造訪沙國放在最後，但白宮高層官員匿名表示，拜登此行將會晤沙爾曼與實際領導人穆罕默德，後者被美國情報單位認定在2018年下令在土耳其總領事館殺害流亡到美國，後任職於華盛頓郵報的沙國異議人士卡舒吉，肢解後毀屍滅跡。

拜登就任後，幕僚曾表示拜登將直接與沙國國王打交道，避免接觸穆罕默德，但是在烏俄戰爭導致油價飆漲、伊朗積極推動核計畫和沙國有意向北京靠攏之際，拜登與國安團隊認定繼續冷處理沙國，尤其是穆罕默德，並不符合美國利益。

然而，拜登中東行遭到人權組織的反對，稱訪問前沒有先獲得沙國改善人權的承諾，將向利雅德發出「嚴重侵犯人權不會造成任何後果」的訊息；但拜登說：「我不會改變我對人權的看法，但作為美國總統，我的工作是盡可能地帶來和平。」

沙國駐美大使館同日發表聲明歡迎拜登訪問，稱此行將開啟兩國夥伴關係的新頁，並表示將與美國攜手促進世界和平繁榮及穩定。