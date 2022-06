俄烏開戰百日 中國成俄石油最大買家…超過荷義德總額

據統計,俄烏戰爭爆發後,中國向俄羅斯購買的石油最多。圖為中遠海運公司的「洋美湖號」停泊在俄羅斯那霍德卡原油碼頭。(路透)

自俄羅斯 2月底入侵烏克蘭以來,全球除少數國家外均對俄國 實施嚴格經濟制裁;然而,紐約時報報導,根據芬蘭非營利組織「能源暨空氣淨化研究中心」(Center for Research on Energy and Clean Air)統計,俄羅斯在開戰的前100天中,仍不斷透過出口石油 賺取戰事所須開銷,最大的買主就是中國。

同時,烏克蘭也一直在追蹤俄羅斯石油的出口量,基輔當局指出他們所獲致的結論與能源暨空氣淨化研究中心的結論相符,但該組織的數據似有低估;烏國總統顧問烏斯堅科(Oleg Ustenko)就說:「石油及天然氣持續為俄羅斯提供入侵烏克蘭的財政基礎,我們呼籲所有國家加大對俄制裁力度,不只要禁止進口俄國伏特加或魚子醬,更要全面禁止石油進口。」

反俄油力道最猛烈的是歐盟,與去年3月至6月相比,今年自俄國進口的能源數量減少23%,單單5月就下降了18%,同時歐盟也加快腳步發展再生能源,以擺脫對莫斯科的能源依賴;按目前進度,歐盟有望於2030年將再生能源發電比率提升至63%,比先前預估的55%還高,有機會提早擺脫受制於俄國的窘境。

然而,匈牙利、捷克與英國等國仍沒有全面禁止俄油進口,即便是美國,也因為會從印度、阿拉伯聯合大公國等沒有對俄石油禁運的國家輸入石油,不可能完全禁絕俄油進口,這種禁運措施的漏洞會使禁運的效果打折。

能源暨空氣淨化研究中心首席分析師米利維爾塔(Lauri Myllyvirta)分析,雖然俄國出口石油的量確實有所下降,但因為石油輸出國家組織(OPEC)等傳統產油的油價飆高,價格相對低廉的俄油仍在許多未對俄油禁運的國家廣受歡迎;據統計,俄國石油價格比去年同期高60%,但相比於OPEC的油價,仍然便宜了30%;因此,中國大量買進俄國石油,單單北京的進口量就超過荷蘭、義大利、德國三國的進口總額。

米利維爾塔說:「隨著全球原油價格飆高,再加上中國購入俄油力道強勁,目前俄羅斯透過石油賺取的收入成長速度之強是史上首見,俄羅斯國營石油企業與天然氣工業公司的收入大約是去年的兩倍。」