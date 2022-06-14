針對中國 兩黨推法案 擬限美企海外投資

國會兩黨擬通過法案，成立跨部會機構處理美國公司的海外投資。圖為特斯拉在上海的汽車製造廠。(歐新社)

國會兩黨打算通過「嚴限投資 中國」法案，授權行政部門以國安為由，審查並阻擋美國公司赴海外投資，以保護美國技術，重建關鍵物資的供應鏈 。

華爾街日報(WSJ)報導，國會為重振美國與中國競爭的能力，正朝每一層面立法或修法，嚴限投資中國的法案，就是其中一部分，要求美國企業或投資人說明對外投資的細節，授權政府組成跨部會「審核小組」，擋下可能不利美國競爭力的投資案。

參眾兩院的兩黨議員，為設限範圍爭辯了好幾個月，最近終於同意縮小審核範圍，把「嚴限」的範圍，縮到關鍵技術及特定領域內，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer ，民主黨，馬里蘭州)希望7月4日國會休會前就表決通過。

以國安為由，限制美國對外投資及出口「敏感技術」的做法，已行之有年，前述法案只是擴大聯邦政府「規範」美國人民海外投資行為的權限。

美國在華投資人組成的美中商會，是反對法案最力的團體之一，它認為這個法案「美國250年歷史前所未見」，授權政府的審核權限，不但會導致民間不安，甚至反而會傷害美國的競爭力。

最初提出本法案的民主黨參議員 凱西(Bob Casey，賓州)和共和黨參議員孔寧( John Cornyn ，德州)，以及贊成提案的議員都認為，審核範圍限於「有危害經濟與國家安全之虞」的投資項目，目標確定，也確有必要。

這兩位參議員和五眾議員13日聯名表示，建立對外投資的審議機制，是國會的重要功能之一，目的是替納稅人的荷包把關，並保護美國經濟的供應鏈，不受「中華人民共和國等令人擔心」的國家的侵害。

法案草案幾經修改，最新版本提到，所謂「令人擔心」的國家，定義為「敵對的外國」，如中國。草案特別提到中國。預定嚴格審查的項目，包括直接投資新建廠房等「綠野投資」案，涉及知識或智慧財產轉移的合資案，以及創業投資和私人股權投資交易等事涉資金籌募、匯出的投資案。

拜登政府條列了「關鍵供應鏈」有關事項，凡在國外投資相關項目的美國企業及其子公司，都應主動告知聯邦政府在當地的投資活動。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評法案內容，說它「延伸國安概念，濫用政府職權，嚴重違背美國宣稱自己很重視的市場競爭及國際經濟貿易規則。」