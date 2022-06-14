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曾撰「如何謀殺親夫」 言情小說家槍殺老公 判終身監禁

編譯柯立偉／綜合13日電
曾經寫過「如何謀殺親夫」的作家南西‧布羅菲(左)被控謀殺她的丈夫，獲判終身監禁。(Getty Images)
曾經寫過「如何謀殺親夫」的作家南西‧布羅菲(左)被控謀殺她的丈夫，獲判終身監禁。(Getty Images)

俄勒岡州一名言情小說作家、曾寫過「如何謀殺親夫」的女作家南西．布羅菲(Nancy Brophy)「真的」殺人了。南西被檢方指控於2018年槍殺其丈夫丹尼爾．布羅菲(Daniel Brophy)，耗時四年的偵查與審理程序在上月告終，南西被法院判處終身監禁，25年內不得假釋。

根據檢方起訴書，南西於2018年6月2日在丹尼爾工作的俄勒岡烹飪學院殺害其丈夫，並將作案用的槍枝丟棄，雖然檢警迄今沒有找到槍枝，但由於南西名下有一把與彈道分析相符的槍枝，再加上烹飪學院的監視器有錄到案發前後南西抵達及離開的畫面，這些影像資料最終成為將南西定罪的鐵證。

檢察官還說，南西的作案動機是丹尼爾名下高額的人壽保單以及其他財務問題，再加上她曾寫過教讀者謀害親夫的相關著作，對於做案及規避偵查有一定知識，是本案最大嫌疑人。

對此，南西的律師指出，彈道分析結果所指槍枝型號與南西所有槍枝相符，以及烹飪學院監視器拍到的畫面都只是巧合，她之所以擁有那把槍純粹是為了汲取寫作靈感，況且也不能排除丹尼爾死於搶劫的可能性。至於在案發時間前後開車去烹飪學院，只是在那寫作；南西自己也辯稱，她沒有殺害丈夫的動機，因為他們家的經濟來源很大一部分要靠丈夫的退休保險計畫。

至於關於南西「如何謀殺親夫」著作的說法，法院並未採為判決基礎；承審法官拉姆雷斯(Christopher Ramras)說：「那兩篇文章是在2011年完成的，與案發時間相隔過久，若獲法院採信將使陪審團對被告產生不當有罪心證。」

不過，就連家人都不相信南西不是兇手；丹尼爾的兒子史提爾華特(Nathaniel Stillwater)就在法庭上痛罵南西：「妳是個怪物，我很慚愧居然任由一個殺人兇手在自己家裡走來走去，卻從來沒有發覺。」

南西與丹尼爾的鄰居麥康諾(Don McConnell)則說：「丹尼爾死後，南西沒有很難過的樣子，似乎很能接受這一切，但當時我只是以為可能有些人本來就比較善於處理情緒問題。」

曾經寫過「如何謀殺親夫」的作家南西‧布羅菲被控謀殺她的丈夫，獲判終身監禁。(Ge...
曾經寫過「如何謀殺親夫」的作家南西‧布羅菲被控謀殺她的丈夫，獲判終身監禁。(Getty Images)

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