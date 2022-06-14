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巴菲特私人午餐最終場 4人競價已逾300萬元

編譯周芳苑／綜合13日電
股神巴菲特的年度慈善午餐義賣，今年是最後一次，目前出價已逾300萬元。(美聯社)
股神巴菲特的年度慈善午餐義賣，今年是最後一次，目前出價已逾300萬元。(美聯社)

投資大亨巴菲特(Warren Buffett) 為加州無家可歸慈善機構籌款的私人午餐開放拍賣僅短短兩天，競拍價已超過300萬元，這將是股神為該機構籌款的最後一場競價私人餐會。

巴菲特已透過私人餐會為加州慈善機構格萊德基金會(GLIDE Foundation)籌集數千萬元，今年是2019年競價創紀錄後的第一場。過去兩年二度拍賣都因新冠疫情而取消；巴菲特說，今年這場將是最後一次。

這場餐會募款將支持格萊德基金會幫助舊金山無家可歸者；餐會採線上拍賣，自12日起一直持續到17日晚上。

截至目前僅四人競標，價格已超過300萬元，依往例研判，最大金額通常要到eBay拍賣近尾聲時才出現。上次活動(2019年)得標金額創新高，達456萬7888元。

這項慈善募款餐會自2000年起每年開放競標，巴菲特迄今已為格萊德基金會籌募近3450萬元，過去多位贏家付出高昂代價，就為了向巴菲特汲取投資秘訣，並與這位91歲長者探討人生課題。

巴菲特與格萊德基金會結緣始於第一任妻子蘇西(Susie)開始在該機構擔任志願者；巴菲特說，格萊德協助深陷困境中的人重新找到希望，為窮人和無家可歸者提供膳食、醫療保健、職業培訓、康復和住房支持，讓他印象深刻。

巴菲特擁有波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)集團，旗下有90多家公司，包括BNSF鐵路、保險業者Geico、若干主要公用事業公司以及一些製造和零售企業；該企業集團並且是科技大廠蘋果(Apple)、美國銀行(Bank of America)、汽車業者雪佛龍(Chevron)、可口可樂(Coca-Cola)等知名公司大股東，投資觸角廣泛。

巴菲特 拍賣 投資

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