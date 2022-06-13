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香格里拉對話／中對美提4不 嗆要對抗將「奉陪到底」

記者賴錦宏／綜合報導
中國國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」演說暗批美國，表示美方如要對抗，中方奉陪到底。（路透）
中國國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」演說暗批美國，表示美方如要對抗，中方奉陪到底。（路透）

中國國務委員兼國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」發表演說闡述立場；他批評台灣民進黨，也暗批美國，對美提出不要干涉內政等「四點要求」；並表示美方如要對抗，中方奉陪到底。談及核武，魏鳳和透露，中國於2019年、建政70周年閱兵式展示的新型武器，都已列入軍隊裝備。

針對中美關係，魏鳳和表示，對抗對兩國和世界都沒有好處。中方反對以競爭定義中美關係，如果執意把中國當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史性戰略性錯誤。

他對美提出四點要求，一是不要攻擊抹黑中國，二是不要遏制打壓中國，三是不要干涉中國內政，四是不要損害中國利益。

魏鳳和表示，中方立場很明確，要對話，相互尊重；要相處，和平共處；要合作，互利共贏；要對抗，奉陪到底。他說中美兩軍應加強戰略互信，避免誤解誤判，管控風險危機，防止摩擦衝突。中方希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將堅定捍衛國家利益和尊嚴。

https://www.youtube.com/watch?v=O_KMS5proso

來源：CNA YouTube

據新華社報導，魏鳳和在會上發表「中國對地區秩序的願景」演說時稱，台灣是中國的台灣，統一絕對要實現，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。搞『台獨』，死路一條，挾洋自重，不會得逞。其他國家應三思，任何人都不應低估中方捍衛領土完整的決心。」

他暗批美國，稱外部勢力干涉絕不會得逞，「有國家在台灣問題上背棄一個中國的原則和承諾，支持『台獨』分裂勢力倒行逆施，動不動就打『台灣牌』，拿『台灣關係法』說事，用單方面炮製的國內法，管別國的事，干涉別國的內政，中方堅決反對」。

魏鳳和批評台灣民進黨，稱搞「台獨」分裂絕對沒有好下場，「民進黨當局圖謀改變兩岸同屬一個中國的現狀，不承認九二共識，搞漸進式『台獨』，擔當外國反華勢力的『馬前卒』，終將成為棋子而被犧牲。」他並稱，任何人都阻擋不了「中國統一的步伐」，不要低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。

他在問答階段談及核武時表示，中共核部隊建立已50多年，中共建政70周年閱兵展示的新型武器裝備，軍隊都已列裝，並稱中共不搞軍備競賽，奉行自衛防禦的核政策，不首先使用核武器。他還說，中國發展軍事力量絕不為稱霸世界，「威脅別人的事，欺凌別人的事，中國不幹，誰幹？大家都很清楚」。

中國建政70周年展示哪些武器？

2019年，中國在北京舉行的建政70周年閱兵式展示多項武器裝備，其中包括東風17、長劍100、東風41、巨浪2等飛彈。

東風41是中國在1984年即立案研發的洲際彈道核飛彈，可攜帶10個彈頭。綜合已知資料，最大射程可達1.5萬公里，號稱能「鎖定全球戰略目標」，更被視為中國抗衡美國核武頭號利器。（編譯中心）

中國國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」演說暗批美國，表示美方如要對抗，...
中國國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」演說暗批美國，表示美方如要對抗，中方奉陪到底。中方代表團在台下聆聽。（路透）

中共 民進黨 新加坡

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