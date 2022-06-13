美中防長交鋒 地緣政治對立加深歧見

美、中防長分別在「香格里拉對話」發表演講，相互交鋒。專家、學者分析，顯示雙方在地緣政治的對立性加大，區域觀點有很深的分歧；同時，台海情勢也格外受到國際關注。

為期三天的「香格里拉對話」亞洲安全會議12日落幕，包括美國國防部 長奧斯丁 、中國國防部長魏鳳和都親自與會。奧斯丁與魏鳳和也在場邊舉行雙邊會，這是拜登總統上台以來，兩人首次面對面會議。

中央社分析報導，新加坡 國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，今年會議上，台灣被提到的次數比往年多，不只是美、中，還包括與美國關係較為接近的日本、澳洲也提到台海局勢，希望兩岸關係維持穩定。他指出，甚至印尼、馬來西亞等可能不是美國盟友的國家，也紛紛表達對台海局勢的關注，希望區域不要出現不穩定局勢。疫情、俄烏戰事等事件對全球造成嚴重衝擊，這些國家已承受很大的經濟壓力，因此不希望再承受更多負擔。

新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江分析，美中雙方在台海、南海問題上針鋒相對，更廣泛來看，在整個地區安全情勢上，雙方間的對立「是明顯加劇」。他認為，奧斯丁演講強調美國主導的印太戰略，包括「四方安全對話」(Quad)、美英澳建立的防衛聯盟(AUKUS)，都顯示美國正在加大力道推進印太戰略，「這是針對中國」。他指出，在整個地區的地緣政治及安全上，顯然美中之間的對立性正在加大，雙方分歧愈來愈大。

美國國防部前官員唐安竹(Drew Thompson)表示，從美、中防長演講中看到雙方有很大的分歧。中國的觀點是美國及其盟友聯手創造「具有敵意的」環境，俄羅斯入侵烏克蘭讓情況更糟；反之，美國認為中國對台灣及以規則為基礎的秩序造成威脅。

唐安竹指，美中尋求維持關係穩定，避免衝突及對抗，但雙方區域願景、價值觀有很大不同，「可能會、也可能不會衍生衝突」。

來自台灣的中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖受訪時說，美中需要戰略溝通，避免形成誤會，但分歧還在，「這是無法解決的」。李明江也說，基本上中美矛盾沒有得到緩解，分歧也未縮小，這次「香格里拉對話」看到的是雙方戰略競爭關係更加凸顯。