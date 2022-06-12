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民主黨人憂拜登年紀、能力 從官員到黨工都不挺選2024

編譯潘勛／綜合11日電
拜登總統年歲已長，民主黨人見到他一年多來一直無法大舉推動施政，質疑他的能力。圖為拜登4月21日視察俄勒岡州時，抵達波特蘭市的空軍基地。(美聯社)
拜登總統年歲已長，民主黨人見到他一年多來一直無法大舉推動施政，質疑他的能力。圖為拜登4月21日視察俄勒岡州時，抵達波特蘭市的空軍基地。(美聯社)

拜登總統年歲已長，紐約時報11日報導，民主黨不少官員、議員及工作人員見到他一年多來，一直無法大舉推動施政，質疑他的能力，近來認為他不要再尋求2024年連任的人大增，但民主黨內也苦於後繼乏人，包括副總統賀錦麗等，都不成氣候，不知能否擊敗蓄勢捲土重來的前總統川普

紐時指出，隨著美國面臨的挑戰升高，民主黨基本盤已沒什麼熱情，不管在工會聚會、國會山莊休息室、東岸到西岸的黨內聚會，民主黨人雖不作聲，但都憂慮拜登的統御能力、年紀，懷疑他能否再度擊敗川普。

紐時訪問近50名民主黨官員，由郡區領袖、國會議員到失望不已的選民都有，他們對共和黨實力日增都生心警惕，也對民主黨接下來的發展感到悲觀。

眾院正在舉行2021年1月6日國會山莊暴亂案聽證會，民主黨認為這是最後一次、最佳機會，在期中選舉前說服還說得動的搖擺選民，但選民注意力大多在通膨及油價；聽證會若沒能抓住機會要川普負起責任，而拜登執政這一年半在共和黨作梗下顛簸動盪；大家對拜登雖無惡感，還感謝他2020年趕走川普，但認為2024年不能再由拜登帶頭出戰。

拜登政府在民主黨的不少招牌政見上，一直無法立法成功，他又自我克制，不願使用總統權力來左右一切，於是施政支持率不斷下跌，民主黨及各界似乎只能為他婉惜。

兩次助歐巴馬打贏總統選戰的主要策士艾哲洛(David Axelrod)表示，總統是累死人的工作；拜登帶領國家渡過新冠疫情最糟時光、通過歷史會銘記的立法、團結北約盟國對抗俄羅斯侵略、讓白宮再度中規中矩，但他沒得到應有的推崇；部分原因在他沒大肆表演，拜登上了歲數，在鏡頭前不復當年勇，如此讓不顧現實貶低他的聲浪得逞。

拜登雖數次表示將再戰2024，但他若不選，黨內誰能接棒殊少共識；受訪的民主黨人士願尊副總統賀錦麗為共主的人沒幾個；她就任以來摔跤連連，只好點名一批2020年輸給拜登的人物如聯邦參議員柯洛布查、桑德斯、華倫、運輸部長布塔朱吉等人。

拜登前選戰高級策士阿列克斯(Cristóbal Alex)深以黨高層沒積極宣揚拜登政府功績為憂；他認為民主黨說詞必須改變，聲浪要大，再加上國會要對拜登剩餘執政要項多多幫忙，畢竟國人現在深感不安。

越來越多民主黨人憂慮拜登(左)的統御能力、年紀，懷疑他2024年能否再度擊敗川普...
越來越多民主黨人憂慮拜登(左)的統御能力、年紀，懷疑他2024年能否再度擊敗川普，他們也擔憂副總統賀錦麗(右)還不成氣候。圖為9日在美洲峰會上，賀錦麗為拜登扶正座位。(Getty Images)

拜登 民主黨 川普

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