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國會暴亂／調查委員會定調川普政變未遂 司法部難起訴

記者顏伶如、編譯洪毅／綜合報導
國會眾院調查去年1月6日國會暴亂事件的特別委員會於9日舉行的首場聽證會已畫出起訴前總統川普的路線圖，但是否起訴，還得看司法部。(美聯社)
國會眾院調查去年1月6日國會暴亂事件的特別委員會於9日舉行的首場聽證會已畫出起訴前總統川普的路線圖，但是否起訴，還得看司法部。(美聯社)

華爾街日報11日指出，眾院調查2021年1月6日國會暴亂事件特別委員會在9日晚間舉行的聽證會上明確指出，發生暴亂案，前總統川普必須承擔責任；外界紛紛揣測調查行動結束後，川普可能面臨哪些司法或政治後果。

調查委員會共和黨籍副主席、眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在聽證會開場演說中表示，一系列聽證會將證明川普如何透過一套七個環節的計畫，企圖推翻2020年總統大選結果；委員會將川普的所作所為定調為「政變未遂」(attempted coup)。

司法部也在調查國會暴亂案，調查對象是否擴大到川普，司法部官員不願透露口風，司法部長加蘭德(Merrick Garland)拒絕答覆媒體詢問。

國家廣播公司(NBC)分析，若由司法部起訴川普，最有可能的理由在「共謀阻撓國會計算選舉人票程序」，但從起訴因由到能否定罪，乃至引發內戰等深遠影響，每一項都是加蘭德必須深思的問題。

如果司法部真要起訴，必須證明川普「知道自己已在大選中落敗，仍試圖阻撓一切」；問題在於，儘管選後不斷有幕僚試圖說服川普他已落選、包括女兒伊凡卡，舞弊指控也得不到任何佐證，但川普似乎是真心相信他認定的事。

就算司法部有意以「故作無知、有意漠視」等理由起訴川普，但是否要採取行動，還是很困難，加蘭德的首要考量，似乎在此舉「是否符合國家利益」；密西根大學法學教授芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)說，起訴不但將激起部分民眾不滿，「甚至有引發內戰之虞」。

就算沒有引發內戰、司法部鐵證如山，由一個政黨的政府起訴另一政黨的前總統，似乎都是「令人不安的先例」；麥奎德也說：「我不認為我們願意成為常常發生這類事體的國家。」

美國歷史上沒有任何總統遭起訴，最接近被起訴的總統是陷入水門案醜聞的尼克森。

由於茲事體大、影響深遠，加蘭德可能會諮詢拜登總統，儘管拜登曾矢言不干涉司法調查，但涉及國安、外交時，白宮參與司法部調查不違反傳統；若到這一地步，拜登也可以選擇走前總統福特的老路，赦免川普，讓他免於被起訴，不過福特赦免尼克森是他1976年競選連任落敗的主因之一。

川普 司法部 拜登

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