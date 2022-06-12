瞄準2024總統 潘斯密會金主 共和黨15人試水溫

前副總統潘斯。(Getty Images)

距離期中選舉 還有數月，但共和黨 內以2024年總統大選提名為目標的競選前哨戰已開打；華盛頓郵報指出，儘管前總統川普 多次暗示打算第三度參選，但目前約有15名潛在候選人正在全國各地旅行、擬定策略、與金主聚會，並各自釋放不同準備階段的訊息、試探水溫。

前副總統潘斯(Mike Pence)5月即與密西根州大金主密會，向共和黨提出自己的願景；阿肯色州共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)則製作投影片，向金主講述過去總統候選人是怎麼失敗的，他又將如何成功開展競選活動；佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)的顧問及盟友則討論他2022年競選連任的選票差距將如何幫助他競選2024年總統。

前國務卿龐培歐。(美聯社)

談及各候選人將如何面對川普，曾為川普競選團隊負責民調的共和黨策士法布里西歐(Tony Fabrizio) 說：「他們都會反對他；連前副總統都要參選，還有什麼好強調忠誠度的？」

一些可能的參選人及團隊已明確表示，計畫推動共和黨超越川普，絕大多數在並未公開挑戰川普的情況下緩緩前進，偶爾還會繼續讚揚川普；但眼見共和黨大金主日益擔心若川普再次競選將有助民主黨，更不希望他在期中選舉前宣布參選，不少潛在參選人深感鼓舞。

參議員柯頓。(美聯社)

至少有六名參議員已在愛阿華或新罕布夏州露面，之前已有潘斯、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)等人造訪當地。

九位潛在參選人，包括前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)和馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)等人，均曾在雷根總統圖書館發表講話，闡述對共和黨未來的願景。知名反川派眾議員麗茲．錢尼(Liz Cheney)也計畫29日在那裡發表講話。消息人士指出，雖然龐培歐尚未宣布決定，但已告訴他人將與川普競爭。

佛州州長德桑提斯，獲得川普支持者最多青睞，也因此最為川普忌憚。(美聯社)

川普和他的盟友已開始為這場激烈競爭做準備，幾位最親近顧問繼續勸他別在期中選舉前宣布參選，他們擔心這將有助於民主黨的國會競選聲勢。消息人士指出，川普已開始諮詢顧問和盟友，如何攻擊他的前內閣成員或他以前支持過的潛在參選人；其中，川普對德桑提斯提出了特別多問題，因為德桑提斯在川普支持者中，明顯獲得很多青睞。

包括保守派組織「增長俱樂部」(Club for Growth)在內的內部民意調查顯示，川普目前在許多早期的州很容易贏得初選；但從歷史上看，此類民意調查對兩年後的選舉結果，預測不佳。

針對川普是否參選，川普長期盟友、南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，「如果他不選，我會很震驚。所有民意調查都顯示他將大幅領先。只要川普明確表示要參選，想擊敗他，難上加難」。