眾院調查委員會：川普內閣曾考慮引憲法迫使他下台

國會暴動調查委員會證實，川普(前)時期的財長米努勤(後左一)和國務卿龐培歐(後左二)曾與內閣其他閣員討論援引憲法第25增修條文，趕川普下台。但因副總統潘斯不同意而作罷。(美聯社)

紐約時報報導，共和黨聯邦眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)9日在調查1月6日國會暴動的眾院 聽證會表示，川普 政府高層內閣官員在去年1月6日暴動後，考慮援引憲法第25修正案(25th Amendment)迫使川普下台，但錢尼未提供進一步細節或證據。

川普政府在去年國會暴動數小時至數日後，許多內閣成員開始評估多種選擇，並與彼此討論要如何穩定政府，並確保政權能和平轉移給新政府。

報導說，前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)和前財政部長米努勤(Steven Mnuchin)當時曾討論援引憲法第25修正案的可能性，這需要副總統和內閣多數人同意總統無法再履行其責任，接著展開複雜的總統革職程序。

美國廣播公司新聞網(ABC News)華府記者卡爾(Jonathan Karl)在其新書「背叛」(Betrayal，暫譯)中撰述這段討論，消息人士也向紐約時報描述過這段內容。

龐培歐否認有這番對話，米努勤則拒絕評論。

川普任內的教育部長蓓西．狄弗斯(Betsy DeVos)上周告訴「今日美國」(USA Today)，她當時曾問副總統潘斯(Mike Pence)國會是否該考慮憲法第25修正案，但潘斯「表明他不會參與那個方向的行動」。

狄弗斯因此決定辭職，白宮副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)也遞出辭呈。

紐時引述三名消息人士報導，前勞工部長史卡里亞(Eugene Scalia)在國會暴動後馬上和同仁討論，他們認為必須維持政府穩定。

史卡里亞也和龐培歐討論並認為應有人叫川普自願卸任、恢復民眾對政府的信心，以及和平轉移政府，但龐培歐則嘲諷反叫他想像和川普對話的情況；兩人幕僚均拒絕評論。

錢尼也表示，共和黨多名國會成員要求川普赦免他們參與國會暴動，委員會打算把這些赦免要求當作證據，以顯示這些人對協助川普煽動暴動感到過意不去。

錢尼並未提供證據來佐證其論述，但她提到少數議員的名字。

錢尼有關憲法第25修正案的言論是首場聽證會中最讓人震驚的言論之一，她說川普許多內閣成員在暴動事件後立刻辭職；這不僅反映川普煽動暴動的混亂程度，也顯示川普身邊人士幾乎不信任他當總統的能力。

眾院特別委員會下一場聽證會為6月13日，15日和16日預計各有一場聽證會。