美中防長對話 中：台海若分裂將不惜開戰

中國國防部發言人表示，魏鳳和（右三）在會談中向美方表達解放軍不惜一戰。左三為美國國防部長奧斯丁。(取自中國「國防部發布」微信公眾號)

討論全球防衛與安全事務的「香格里拉對話」10日起於新加坡舉行，令人矚目的反而是美國國防部 長奧斯丁 和中國國防部長魏鳳和的場邊會談。魏鳳和揚言：「如果有人膽敢將台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰、不惜代價」。奧斯丁則呼籲北京 ，「停止對台灣做出進一步破壞穩定」的行為。

台北外交部對於美國政府再次以具體行動支持台海和平穩定表達感謝；對於中國政府對台灣主權及美國對台軍售的說詞，外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，從未受中國管轄，台灣人民更不會屈服於中國的武力威脅。

奧斯丁與魏鳳和4月曾通過電話，這次是兩人首度面對面會談，焦點議題包括台灣與南海和烏克蘭戰事。

匿名美方官員會後透露，兩人會談大部分時間聚焦在台灣上面，奧斯丁重申華府的「一中政策」並未改變，批評解放軍對台灣的恫嚇行為「愈來愈不安全、不專業、更具侵略性，也許意圖片面改變台海現狀，美方對此深表關切」。

魏鳳和用「順利」形容會談氣氛。兩人原定會談半小時，結果談了快一小時。中國國防部發言人吳謙在會談結束後表示，兩國防長就中美兩國軍事關係、台灣、南海、烏克蘭等問題交換意見，魏鳳和在會中重申北京在台灣問題上的堅定立場，他表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。

魏鳳和說，美方日前宣布對台軍售，是嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方堅決反對、強烈譴責。

根據東道主新加坡政府發布的聲明，奧斯丁稍早在出席東協防長會議時表示，華府的戰略是「維護開放、包容及以規則為基礎的區域安全環境」。

雙方會談前，美國「外交政策」雜誌網站9日刊文表示，拜登政府正努力加強與北京的溝通，美國國防部希望對中國開設更多熱線，以避免危機。雜誌報導，美方正尋求奧斯丁、美軍參謀首長聯席會議主席密利、美軍印太司令部司令與中方官員之間建立更好的溝通管道。

據表示，美方於2020年成立了危機溝通工作組，但這個工作組仍缺乏足夠的運作機制處理美中分歧。

美聯社報導，從台灣主權到中國在南海的軍事活動、以及俄羅斯入侵烏克蘭，北京和華府的立場仍然存在兩極分化。路透報導，儘管中美官員強調了過程的友好，表明這可能有助於為兩軍之間的更多溝通打開大門；但是沒有證據表明，在解決長期存在的安全爭端方面取得了任何突破。