我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

美中防長對話 中：台海若分裂將不惜開戰

編譯莊蕙嘉、廖士峰／綜合報導
中國國防部發言人表示，魏鳳和（右三）在會談中向美方表達解放軍不惜一戰。左三為美國國防部長奧斯丁。(取自中國「國防部發布」微信公眾號)
中國國防部發言人表示，魏鳳和（右三）在會談中向美方表達解放軍不惜一戰。左三為美國國防部長奧斯丁。(取自中國「國防部發布」微信公眾號)

討論全球防衛與安全事務的「香格里拉對話」10日起於新加坡舉行，令人矚目的反而是美國國防部奧斯丁和中國國防部長魏鳳和的場邊會談。魏鳳和揚言：「如果有人膽敢將台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰、不惜代價」。奧斯丁則呼籲北京，「停止對台灣做出進一步破壞穩定」的行為。

台北外交部對於美國政府再次以具體行動支持台海和平穩定表達感謝；對於中國政府對台灣主權及美國對台軍售的說詞，外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，從未受中國管轄，台灣人民更不會屈服於中國的武力威脅。

奧斯丁與魏鳳和4月曾通過電話，這次是兩人首度面對面會談，焦點議題包括台灣與南海和烏克蘭戰事。

匿名美方官員會後透露，兩人會談大部分時間聚焦在台灣上面，奧斯丁重申華府的「一中政策」並未改變，批評解放軍對台灣的恫嚇行為「愈來愈不安全、不專業、更具侵略性，也許意圖片面改變台海現狀，美方對此深表關切」。

魏鳳和用「順利」形容會談氣氛。兩人原定會談半小時，結果談了快一小時。中國國防部發言人吳謙在會談結束後表示，兩國防長就中美兩國軍事關係、台灣、南海、烏克蘭等問題交換意見，魏鳳和在會中重申北京在台灣問題上的堅定立場，他表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。

魏鳳和說，美方日前宣布對台軍售，是嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方堅決反對、強烈譴責。

根據東道主新加坡政府發布的聲明，奧斯丁稍早在出席東協防長會議時表示，華府的戰略是「維護開放、包容及以規則為基礎的區域安全環境」。

雙方會談前，美國「外交政策」雜誌網站9日刊文表示，拜登政府正努力加強與北京的溝通，美國國防部希望對中國開設更多熱線，以避免危機。雜誌報導，美方正尋求奧斯丁、美軍參謀首長聯席會議主席密利、美軍印太司令部司令與中方官員之間建立更好的溝通管道。

據表示，美方於2020年成立了危機溝通工作組，但這個工作組仍缺乏足夠的運作機制處理美中分歧。

美聯社報導，從台灣主權到中國在南海的軍事活動、以及俄羅斯入侵烏克蘭，北京和華府的立場仍然存在兩極分化。路透報導，儘管中美官員強調了過程的友好，表明這可能有助於為兩軍之間的更多溝通打開大門；但是沒有證據表明，在解決長期存在的安全爭端方面取得了任何突破。

奧斯丁 北京 國防部

上一則

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

下一則

油價、機票… 5大類商品被點名 近1年漲最凶

延伸閱讀

美防長：華府「決心」維護台灣現狀 不支持台獨

美防長：華府「決心」維護台灣現狀 不支持台獨
美中防長會談 台外交部感謝美支持台灣、批中說法荒誕

美中防長會談 台外交部感謝美支持台灣、批中說法荒誕
美中防長雙邊會 奧斯丁籲中國避免進一步破壞穩定

美中防長雙邊會 奧斯丁籲中國避免進一步破壞穩定
港媒：中美防長將在香格里拉對話談台灣問題

港媒：中美防長將在香格里拉對話談台灣問題

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

2022-06-05 15:36
聯合國估計自俄軍侵烏以來，已有烏克蘭680萬人民逃離家園。圖為一名女童今年3月搭車離開首都基輔郊區。(美聯社)

俄侵烏100天…扶持傀儡政府 兩地擬併入俄羅斯

2022-06-04 02:30

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍