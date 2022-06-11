美國務院「中國組」緊盯北京全球活動 預計2024運作

美國國務卿布林肯5月時宣布，國務院正在成立一個「中國組」，但沒有提及「中國組」的具體情況。圖為位在華府的國務院大樓。(Getty Images)

繼美國國防部 和中央情報局相繼成立了專門針對中國的部門後，美國國務卿布林肯 最近正式宣布，國務院 正在成立一個「中國組」，以應對美國在21世紀面對的最重要的地緣政治威脅。

拜登2021年2月10日首次以三軍統帥身分視察五角大廈時宣布，國防部成立了一個新的中國工作組，「以審視我們的戰略、作戰概念、科技、軍力態勢等」。美國中央情報局局長去年10月6日也宣布成立一個高級別的「中國任務中心」。

布林肯5月26日的中國政策演說中提到將成立「中國組」，但沒有提及「中國組」的具體情況，包括人員建制、預算、架構和工作流程或是與「中國科」的分工等。

國務院一位發言人在回答美國之音記者詢問相關細節時僅表示，「中國組」是國務院範圍內的一個綜合團隊。

「外交政策」雜誌網站去年9月披露，這個新實體是一個專注於跟蹤中國全球活動的中心化樞紐，計畫增加專門跟蹤中國的官員人數，以追蹤北京在全球主要國家日益增長的足跡。這些變化可能包括增加二、三十名工作人員，這意味著從國務院中國科目前的25人增加到60人左右。

國務院專門為「中國組」設有自己的辦公室並正在進行裝修改造。據知情人士說，新機構估計要到2024年才能正式開始運作。