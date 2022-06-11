德州夫婦離奇喪命懸案 女兒失蹤42年後現身

卡薩桑塔身旁是被害的兒子一家三口照片，圖中的女嬰失蹤40餘年後被尋獲。(美聯社)

1980年的一宗夫婦遭謀殺懸案，德州 警方至今未破案；但當年失蹤的死者夫妻的女嬰，經過42年後，終被尋獲。

德州這一家三口當年10月宣告失蹤，父母遺體1981年1月被警方找到，並確定遭謀殺，但身分去年10月才經遺傳系譜專家確認；同時失蹤的女嬰，本月7日經科技調查在奧克拉荷馬州 被警方尋獲，現年42歲的這名婦女這才得知自己原生家庭的悲慘遭遇。

德州第一助理檢察長韋伯斯特(Brent Webster)9日舉行記者會指出，去年10月透過遺傳系譜學家與警方合作，檢測確認身分的遇害夫婦是哈羅德·克勞斯(Harold Dean Clouse Jr.)和蒂娜·克勞斯(Tina Linn Clouse)。他們1980年10月與幼女從佛州新士麥那海灘(New Smyrna Beach)搬到德州達拉斯郊區後失蹤。

休士頓 紀事報(Houston Chronicle)報導，1981年1月在休士頓以東的鄉下地區，一條家犬帶著一隻腐爛的人類手臂返家，警方展開搜查並找到當時身分不明的男女遺體，法醫判定男子被毆打致死，女子遭勒斃。

遇害夫婦身分確認後，透過現代技術調查，幾十年來一直下落不明的女兒7日於工作場所被警方找到，這位現年42歲的婦女因此得知自己悲慘的原生家庭故事。此前，她只知道自己是被奧克拉荷馬州一個家庭收養長大。休士頓紀事報指出，這名女性很快透過視訊通話，與她的祖母、阿姨和叔叔相認。她告訴他們，她已結婚20多年，有五個孩子和兩個年幼的孫子女。

父母被殺害後失蹤的女嬰(右三)與她的祖母(左三)和親戚相認。(美聯社)

但究竟是誰殺死克勞斯夫婦，至今仍謎團重重。

韋伯斯特指出，1980年12月下旬或1981年1月上旬，失蹤夫婦家人接到自稱「蘇珊修女」的一名女性號稱自洛杉磯打電話來，解釋這對夫婦已加入宗教團體並放棄所有世俗財產，再不想與家人有聯繫。這位女性詢問這家人是否想拿回這對失蹤夫婦的汽車。雙方決定安排在佛州岱通納賽車場(Daytona Motor Speedway)碰面；預先被告知的警方將前來赴約的一男三女拘留，汽車則轉交給哈羅德·克勞斯的母親卡薩桑塔(Donna Casasanta)。

韋伯斯特呼籲公眾提供這椿40多年兇殺懸案的任何信息。卡薩桑塔透過檢察長辦公室發表聲明說，她「40多年來一直為尋求答案而祈禱，主已揭示了其中一部分」。