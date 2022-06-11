我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

德州夫婦離奇喪命懸案 女兒失蹤42年後現身

記者胡玉立／綜合報導
卡薩桑塔身旁是被害的兒子一家三口照片，圖中的女嬰失蹤40餘年後被尋獲。(美聯社)
卡薩桑塔身旁是被害的兒子一家三口照片，圖中的女嬰失蹤40餘年後被尋獲。(美聯社)

1980年的一宗夫婦遭謀殺懸案，德州警方至今未破案；但當年失蹤的死者夫妻的女嬰，經過42年後，終被尋獲。

德州這一家三口當年10月宣告失蹤，父母遺體1981年1月被警方找到，並確定遭謀殺，但身分去年10月才經遺傳系譜專家確認；同時失蹤的女嬰，本月7日經科技調查在奧克拉荷馬州被警方尋獲，現年42歲的這名婦女這才得知自己原生家庭的悲慘遭遇。

德州第一助理檢察長韋伯斯特(Brent Webster)9日舉行記者會指出，去年10月透過遺傳系譜學家與警方合作，檢測確認身分的遇害夫婦是哈羅德·克勞斯(Harold Dean Clouse Jr.)和蒂娜·克勞斯(Tina Linn Clouse)。他們1980年10月與幼女從佛州新士麥那海灘(New Smyrna Beach)搬到德州達拉斯郊區後失蹤。

休士頓紀事報(Houston Chronicle)報導，1981年1月在休士頓以東的鄉下地區，一條家犬帶著一隻腐爛的人類手臂返家，警方展開搜查並找到當時身分不明的男女遺體，法醫判定男子被毆打致死，女子遭勒斃。

遇害夫婦身分確認後，透過現代技術調查，幾十年來一直下落不明的女兒7日於工作場所被警方找到，這位現年42歲的婦女因此得知自己悲慘的原生家庭故事。此前，她只知道自己是被奧克拉荷馬州一個家庭收養長大。休士頓紀事報指出，這名女性很快透過視訊通話，與她的祖母、阿姨和叔叔相認。她告訴他們，她已結婚20多年，有五個孩子和兩個年幼的孫子女。

父母被殺害後失蹤的女嬰(右三)與她的祖母(左三)和親戚相認。(美聯社)
父母被殺害後失蹤的女嬰(右三)與她的祖母(左三)和親戚相認。(美聯社)

但究竟是誰殺死克勞斯夫婦，至今仍謎團重重。

韋伯斯特指出，1980年12月下旬或1981年1月上旬，失蹤夫婦家人接到自稱「蘇珊修女」的一名女性號稱自洛杉磯打電話來，解釋這對夫婦已加入宗教團體並放棄所有世俗財產，再不想與家人有聯繫。這位女性詢問這家人是否想拿回這對失蹤夫婦的汽車。雙方決定安排在佛州岱通納賽車場(Daytona Motor Speedway)碰面；預先被告知的警方將前來赴約的一男三女拘留，汽車則轉交給哈羅德·克勞斯的母親卡薩桑塔(Donna Casasanta)。

韋伯斯特呼籲公眾提供這椿40多年兇殺懸案的任何信息。卡薩桑塔透過檢察長辦公室發表聲明說，她「40多年來一直為尋求答案而祈禱，主已揭示了其中一部分」。

德州 奧克拉荷馬州 休士頓

上一則

伊凡卡不挺老爸「舞弊說」 川普吐槽：她早就退房了

下一則

中國銀彈打進後院 拜登想藉美洲峰會抗衡卻吃癟

延伸閱讀

人身怪獸徘徊德州動物園外? 園方求解 網友眾說紛云

人身怪獸徘徊德州動物園外? 園方求解 網友眾說紛云
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
博徹思之後 罷免檢察長 下一個是賈斯康

博徹思之後 罷免檢察長 下一個是賈斯康
加州房價就是貴 德州漲價也難比

加州房價就是貴 德州漲價也難比

熱門新聞

因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

2022-06-09 20:51
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

2022-06-05 15:36
聯合國估計自俄軍侵烏以來，已有烏克蘭680萬人民逃離家園。圖為一名女童今年3月搭車離開首都基輔郊區。(美聯社)

俄侵烏100天…扶持傀儡政府 兩地擬併入俄羅斯

2022-06-04 02:30

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍