17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

進入常春藤 盟校就讀，一直是愛許麗‧艾德莉卡(Ashley Adirika)的夢想，因此，受到朋友鼓勵的她一口氣申請了全部八所常春藤盟校；她沒想到的是，這八所大學竟都決定錄取她並提供獎學金。

驚訝「一舉全中」 她選哈佛

一般申請常春藤盟校的錄取機率僅約為3%到8%，艾德莉卡的「收穫」絕對與眾不同。

17歲的艾德莉卡8日上午和400多位學生及親友在邁阿密大學參加邁阿密海灘高中畢業典禮，同時也是學生會主席的她向「先驅報」(Herald)談到自己「一舉全中」的感受：「這太超現實了！努力求學得到回報，許多學校也看到了這一點，真讓我驚喜。」

艾德莉卡代表畢業生致詞，回憶高中生活點點滴滴、如何成為今日的自己以及對未來的期許；她也已決定去哈佛大學 就讀。

艾德莉卡在演講和辯論方面表現極為出色，她也是Our Story Our Worth創始人，這是一個鼓勵有色人種女學生發揮個人潛力的組織。

艾德莉卡八年級時開始投入演講和辯論，邁阿密海灘高中演講辯論教練賴威爾(Russell Rywell) 指出，四年前，辯論隊大多是男學生，而且大多是白人；但這種情況正在改變中。而讓艾德莉卡勇敢前行的，是她對演講和辯論的熱愛，加上她的決心和努力，讓她能夠成功。

艾德莉卡曾在州冠軍賽中獲得第二名；今年春天，她和搭檔入選兩個資格賽隊，將代表邁阿密戴德隊(Miami-Dade)參加下周在肯塔基州 舉行的全國辯論賽。

大姊為養弟妹 放棄藤校

艾德莉卡的大姊崔西·艾德莉卡(Tracy Adirika)目睹妹妹一路以來的傑出表現及至現在畢業，她的感受最為深刻。因為崔西為撫養兄弟姊妹長大成人，放棄了到普林斯頓大學就讀的機會，改讀邁阿密戴德學院，然後轉學到佛羅里達大學以線上上課，以便全職留在邁阿密。

「她表現出這種動力和決心，實現的成就遠遠超出她的夢想，」崔西談到妹妹艾德莉卡時說：「看到她長成如此美好的女孩，我無法表達我有多麼為她感到自豪。我知道自己參與了撫養她的工作，我真的非常高興。」