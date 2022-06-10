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美再度對台軍售1.2億元 台北感謝 北京抨擊

聯合報系記者／連線報導
不顧中方抗議，美國再度軍售台灣。圖為台灣在演習時發射美製防空飛彈。(歐新社)
不顧中方抗議，美國再度軍售台灣。圖為台灣在演習時發射美製防空飛彈。(歐新社)

美國政府於美東時間8日正式通知，對台灣出售價值1億2000萬美元海軍艦艇零附件及相關技術支援，可望一個月後生效。這是美國拜登政府上任一年半的第四度、也是今年第三度宣布對台軍售，北京外交部、國台辦9日表示譴責，並敦促美方停止售台武器；台北國防專家則指出，此案屬既有裝備的計畫性付費維修。

美國國防安全合作署當地時間8日發布新聞稿表示，這項軍售是應駐美國台北經濟文化代表處要求，在國務院同意後，該署提供必要證明並知會國會。此次同意供售的品項將有助於維持接收方的海軍艦艇艦隊，增強其應對當前和未來威脅的能力，零附件品項來源為「核可的美國海軍供應商、美國海軍庫存」。

台北總統府、外交部、國防部9日皆表達感謝，國防部指出，因應近期大陸機艦於台灣周邊海空域活動頻繁，此次美方同意供售的艦艇零附件品項，有助於維持台灣海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，滿足戰備任務實需。

北京外交部發言人趙立堅昨說，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫。國台辦發言人馬曉光稱，美方軍售台灣嚴重違反美方不支持台獨的承諾，敦促美方立刻糾正錯誤。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，這項軍售屬於既有裝備的計畫性付費維修，無法沖淡M109A6自走砲軍售案生變後，台灣民眾對當前美台軍售的疑慮。若要化解疑慮，應觀察下列三項指標的後續發展，包括是否還有其他美國已同意出售的項目生變、美方是否出售AGM-158聯合空對面遙攻飛彈與美方何時才同意出售智慧型水雷。

北京 國防部 國務院

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