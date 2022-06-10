香格里拉對話 美中防長交鋒 台議題、俄烏戰料成焦點

美中兩國國防部長都出席今年香格里拉對話，圖為中國國防部長魏鳳和。(Getty Images)

亞洲最重要安全會議「香格里拉對話」10日在新加坡登場，美國國防部 長奧斯丁 與中國國防部長魏鳳和將面對面會晤，是美國總統拜登上台以來兩人首次見面。美國國防部9日發布新聞稿表示，奧斯丁「應對方要求」，將和中國國防領導人會面，奧斯丁樂意維持美軍與解放軍溝通管道暢通，避免誤判。

「香格里拉對話」由智庫國際戰略研究所主辦，來自全球最高層級軍事官員、外交官和武器製造商參加。今年會議將在10至12日舉行，由於新冠疫情，這是2019年以來首度開會。

路透指出，預料美國和中國將在會中針對台灣和烏克蘭 戰爭等議題相互抨擊，儘管雙方已表明願意討論如何管控歧異。奧斯丁與魏鳳和可能利用各自發表演說的機會，重申兩國對亞太地區的承諾，並發表一些針對彼此的尖銳言論。

美國國防部說，奧斯丁將深化與亞洲國家關係，此行將和新加坡、越南和印尼等國國防領導人會面。聲明中提到美國正面臨來自中國的競爭，指中國大陸在東海和南海挑釁，持續威脅台灣，並在索羅門群島進行金錢外交，還在柬埔寨新設軍事基地。

美國官員說，過去一年半，幾乎所有鄰國都對中國的獨斷和侵略行為表示憂心，這些國家因此願意加強軍力，深化與美國以及彼此的關係。

倫敦國際戰略研究所的中國國防政策問題研究員溫玫雅表示：「今年的關鍵議題，不可避免將是美中競爭關係。由於解放軍持續現代化，加上過去兩年中國表現出的獨斷態度，因此再次出現迫切感。」

儘管這場峰會以亞洲安全議題為主軸，但俄羅斯侵略烏克蘭一事仍將占據討論中心。主辦單位表示，烏克蘭總統澤倫斯基將透過視訊發表演說。

消息人士透露，烏克蘭將派代表團參加會議，俄羅斯則會缺席。

新加坡南洋理工大學副教授李明江表示：「美國將藉這個場合批評中國與俄羅斯的戰略夥伴關係，會出現一些指稱中俄合作是專制聯盟的推論。中國則將捍衛與俄國的關係，以及申辯對烏克蘭採取的立場和政策。」