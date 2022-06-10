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美駐中大使伯恩斯：美中關係1972年以來最低谷

編譯盧炯燊／綜合9日電
美國駐中大使伯恩斯說，美國兩國的聯繫已降至1972年以來的最低點。圖為伯恩斯出席提名聽證會的資料照片。(美聯社)
美國駐中大使伯恩斯說，美國兩國的聯繫已降至1972年以來的最低點。圖為伯恩斯出席提名聽證會的資料照片。(美聯社)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)9日在「中國挑戰峰會」(China Challenge Summit)上表示，目前美中關係可能處於前總統尼克森1972年歷史性訪問北京以來的最惡劣狀態；當年尼克森的破冰訪問及發表「上海公報」，推動了華盛頓與北京重建外交關係。

伯恩斯在北京透過視像，在猶他谷大學(Utah Valley University)主辦的「中國挑戰峰會」上發言，認為(現時美中關係)「可能是自那時(1972年)以來處於最低谷，我們之間似在展開無休止的競爭。」

美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)抵達新加坡準備出席香格里拉對話會，參與地區安全論壇並與中國國防部長魏鳳和會談，伯恩斯此時作出這番坦率的評論，顯得相當特別。

伯恩斯指出，美中兩國從經濟乃至技術、安全及人權等每一方面，都存在深刻分歧；他說，北京「正以軍事力量向美國及其盟國，包括日本、南韓和澳洲等爭長短。」

伯恩斯表示，美國人認為中國沒有遵守經濟和貿易規則，又稱美中這兩個全球最大經濟體，正就未來的關鍵產業(包括人工智能及生物技術)展開激烈的競爭。他認為，商業競爭必須公平的，「但中國人在許多技術方面尋求軍事化，對我們來說這才是一個真正的挑戰。」

伯恩斯在發言中也批評中國在香港實施鎮壓政策，指北京在香港「扼殺了」所有剩餘的自由；在新疆問題方面，他重申美國稱中國對維吾爾人實行種族滅絕的說法。中國一直堅決反對外國無理干涉香港、新疆，強調這是中國內政。

「中國挑戰峰會」是讓美國頂尖的地緣政治智囊、決策者及商界濟濟一堂，探討多個和中國相關的問題，給予美國企業、政府領袖及民間團體分析及更深入的了解。

這些問題包括中國的地緣政治、美國對中國外交政策、中國的經貿及外交政策、美國商界及決策者對這些挑戰該作出什麼反應等。

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