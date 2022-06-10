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年初股市暴跌 民眾財富蒸發5000億

編譯洪毅／綜合9日電
今年初華爾街股市暴跌，民眾的損失總額在5000億元以上。(美聯社)
今年初華爾街股市暴跌，民眾的損失總額在5000億元以上。(美聯社)

聯準會9日發布數據，顯示今年第一季受到股市疲軟影響，美國民眾財富蒸發5000億元，且若非得到房價大幅上漲支撐，此數字可能會突破1兆元。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國第一季家庭及非營利組織的總財富為149兆3000億元，較前季下降5000億元，是自2020年中後股市及房價上揚以來，首次出現的顯著財富逆轉。

造成民眾財富縮水的主因，是由於第一季股市表現疲軟，道瓊(Dow)及史坦普500(S&P 500)兩指數在第一季走跌約5%，那斯達克指數(Nasdaq)則走跌約9%，這些數字是股市自2020年第一季疫情衝擊以來，最糟的季度表現。

這讓企業發行的股票價值在第一季蒸發約3兆元；不過聯準會指出，民眾的財富得到房價上揚及高儲蓄率支撐，並指今年第一季全國的房產價值上揚總值為1兆7000億元。

截至今年第一季，美國家庭及非營利組織的財富中，46兆3000億元為股票，是最大的財富組成部分之一，擁有的房地產總值則為44兆1000億元。

在家庭的部分，第一季的淨資產約相當於可支配所得的8.2倍，與前一季的歷史新高接近，也顯著高於疫情前的2019年。

而在債務的部分，今年第一季家庭債務總額較去年同期增加8.3%；聯準會指出，這是因為房貸利率，以及民眾使用信用卡或借貸以消費的趨勢強勁所致，前後兩者分別上揚8.6%及8.7%。

聯準會 房價 疫情

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