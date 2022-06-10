5歲以下兒童最快下周可接種 輝瑞、莫德納各半

五歲以下兒童最快下周起可以接種新冠疫苗，圖為賓州五歲男童接種疫苗。(路透)

白宮9日宣布最新一步新冠疫苗 配發計畫，輝瑞 (Pfizer)和莫德納 (Moderna)最快可在下周獲得授權，讓五歲以下兒童開始接種疫苗，當局也預計在本月先為該年齡層提供約1800萬劑的疫苗。

目前拜登政府已備妥1000萬劑疫苗，準備配發給地方政府和醫療機構，輝瑞和莫德納的數量各占一半；全美五歲以下兒童當中，約85%居住位置五哩內就有一個接種站。

根據授權申請資料，莫德納疫苗為6歲以下兒童分成兩劑接種，每劑劑量為成人的四分之一；輝瑞則是為五歲以下提供三劑疫苗，每劑劑量為成人的十分之一。

五歲以下兒童為所有年齡中最後一批獲准接種疫苗的族群，白宮防疫應變小組主任加哈(Ashish K. Jha)表示：「這是具有歷史意義的一刻，終於美國的所有人，從最年輕到最老，都可受到疫苗的保護。」

然而，五歲至11歲兒童的接種率成長的速度相當緩慢；公衛專家們也認為，同樣的結果可能反映在五歲以下，因為兒童染疫風險相對於其他年齡層為低。

根據根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)今年4月的調查，五歲以下兒童中，只有18%的家長們表示會立即讓孩子接種，38%的人表示將持續觀察。

加哈表示，許多五歲以下兒童預計會在兒科醫師或基層醫療機構人員的協助下接種疫苗；但公衛官員也會持續擴大接種站，讓兒童們可至藥局或兒童醫院接種。

加哈指出，伴隨「6月節」(Juneteenth)假期到來，他預計五歲以下兒童最快可在6月21日開始接種，但「以現實面來說，6月20日當周起，我們就能開始看到五歲以下兒童開始打疫苗」。

由政府補助的「醫療補助計畫」(Medicaid)、兒童醫療保險、或「婦女、嬰兒和兒童」保護計畫(WIC)都將提供協助、鼓勵兒童接種疫苗，其他組織包括美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)等也會協助家長更新接種疫苗的相關訊息。