抗通膨 葉倫又提降中國關稅「將公布該計畫相關資訊」

財政部長葉倫繼7日在參院作證後，8日在眾院時再次表示考慮減除中國進口關稅。(美聯社)

全美通膨持續惡化，財政部長葉倫 (Janet Yellen)8日出席眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)聽證會時，再次表示當局考慮調降中國進口商品的關稅 ，並稱未來幾周將陸續公布該計畫的相關資訊；但華府與美國貿易代表(USTR)戴琪(Katherine Tai)卻仍持不同看法，認為美國應在關稅上持續對中國施壓。這顯示拜登 政府內為是否取消對中國進口貨品的關稅，繼續看法分歧，仍未解決。

美中貿易戰期間，前總統川普提升中國部分進口商品的關稅；葉倫8日表示，這些關稅的調整將有利於抑制物價的成長：「我想削減一些稅是有必要的。」

葉倫指出，早在新冠疫情爆發前，年通膨率就已經達到將近2%；並強調有些關稅也許對國家安全有利，但對美國人卻造成極大的負擔。

儘管失業率持續下降，油價、生活必需品和各種物價不斷飆升已重創拜登政府的支持率，甚至威脅到民主黨的期中選舉；今年5月的年通膨率已成長至8.3%，創下近40年來的新高。

不過葉倫的說法遭到美國貿易代表戴琪的反對，認為在拜登政府提出確保美國就業市場不受影響的方案之前，當局不宜輕易調降中國關稅，並堅持解決通膨問題不是只有調整關稅那麼簡單。

戴琪在近日接受彭博電視(Bloomberg TV)訪問時曾說：「如果只需要解決短期的經濟需求，我們有很多種方法；但我們的眼光必須放大到中長期，針對美國有利的經濟和貿易需求進行調整。」

葉倫解釋，此舉並非解救通膨的仙丹妙藥，因為中國進口商品只占全美整體消費的三分之一，大多仍以外出用餐、教育和健保費為主，但「這是我們目前積極討論的其中一種辦法」。

國會議員們也質疑，擴大因應通膨是否還有其他的做法；葉倫則稱，俄烏戰爭大幅提升全球能源和糧食的價格，「幾乎所有已開發國家都受道影響」，但共和黨人認為拜登政府去年初通過的新冠疫情紓困法案才是罪魁禍首。