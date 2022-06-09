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FBI、NSA警告：北京支持的駭客 攻擊全球電信公司

編譯盧炯燊╱綜合8日電
聯調局7日發出警告指責中國政府支持的駭客攻擊美國及至全球主要電信公司。圖為駭客團體「中國紅客聯盟」成員2020年8月在東菅操作網路。(Getty Images)
聯調局7日發出警告指責中國政府支持的駭客攻擊美國及至全球主要電信公司。圖為駭客團體「中國紅客聯盟」成員2020年8月在東菅操作網路。(Getty Images)

美國再次指責中國政府支持的駭客攻擊美國及至全球主要電信公司；聯邦調查局(FBI)、國家安全局(NSA)及美國網路安全暨基礎設施安全局(CISA)7日聯合發出的警告指出，中國政府支持的駭客透過路由器，以及其他流行網路運行軟件和系統所存在的缺陷，在全球範圍內攻擊主要的電信公司。

有關警告表示，由於網路安全維護人員多致力於維護互聯網服務及終端設施，確保通信暢順，因而往往忽略了這些缺陷而給駭客有機可乘。

有關警告沒有具體點名受駭客攻擊的受害者，由於大部分電腦系統設施由思科(Cisco)、飛塔(Fortinet)及其他主要網路系統公司製造，因此發出有關警告的目的，是提醒在運行這些系統時要做好防禦措施。

在NSA工作數十年的網絡安全官員喬伊斯(Rob Joyce) 在推特帖文說，要將駭客趕出去，就必先了解他們的手法，在他們攻擊之前就檢測到。

這是美國網路安全部門一系列公開警告的最新一次，目的是將外國駭客滲透攻擊所造成的破壞影響減到最低；聯邦調查局副局長阿貝特(Paul Abbate)在4月的一次演講中，指責中國的網路入侵，比世界上其他所有國家的總和還多。

美國官員對中國駭客活動在2021年尤其厲害而特別感到惱火，也暴露了全球數千種流行軟件的漏洞。

有關駭客攻擊的指控，是美中關係緊張摩擦的重要原因之一，總統拜登2021年9月與中國國家主席習近平電話通話時，特別提出這個問題。但中國一直否認有從事駭客活動的指控。

分析人士認為，由於美中經濟緊密聯繫，美國在網路攻擊問題上與中國的對抗，比與俄羅斯的對抗更為複雜。

拜登總統曾於2021年向中國國家主席習近平提出抗議，中國駭客網攻不斷。但中方否認...
拜登總統曾於2021年向中國國家主席習近平提出抗議，中國駭客網攻不斷。但中方否認。(美聯社)

駭客 拜登 檢測

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