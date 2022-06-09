FBI、NSA警告：北京支持的駭客 攻擊全球電信公司
美國再次指責中國政府支持的駭客攻擊美國及至全球主要電信公司；聯邦調查局(FBI)、國家安全局(NSA)及美國網路安全暨基礎設施安全局(CISA)7日聯合發出的警告指出，中國政府支持的駭客透過路由器，以及其他流行網路運行軟件和系統所存在的缺陷，在全球範圍內攻擊主要的電信公司。
有關警告表示，由於網路安全維護人員多致力於維護互聯網服務及終端設施，確保通信暢順，因而往往忽略了這些缺陷而給駭客有機可乘。
有關警告沒有具體點名受駭客攻擊的受害者，由於大部分電腦系統設施由思科(Cisco)、飛塔(Fortinet)及其他主要網路系統公司製造，因此發出有關警告的目的，是提醒在運行這些系統時要做好防禦措施。
在NSA工作數十年的網絡安全官員喬伊斯(Rob Joyce) 在推特帖文說，要將駭客趕出去，就必先了解他們的手法，在他們攻擊之前就檢測到。
這是美國網路安全部門一系列公開警告的最新一次，目的是將外國駭客滲透攻擊所造成的破壞影響減到最低；聯邦調查局副局長阿貝特(Paul Abbate)在4月的一次演講中，指責中國的網路入侵，比世界上其他所有國家的總和還多。
美國官員對中國駭客活動在2021年尤其厲害而特別感到惱火，也暴露了全球數千種流行軟件的漏洞。
有關駭客攻擊的指控，是美中關係緊張摩擦的重要原因之一，總統拜登2021年9月與中國國家主席習近平電話通話時，特別提出這個問題。但中國一直否認有從事駭客活動的指控。
分析人士認為，由於美中經濟緊密聯繫，美國在網路攻擊問題上與中國的對抗，比與俄羅斯的對抗更為複雜。
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