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油太貴不敢加滿 AAA拋錨求救電話暴增32%

記者張聲肇／綜合報導
近日油價一直漲，加油有如失血，不敢加滿。圖為在波士頓的加油站。(美聯社)
近日油價一直漲，加油有如失血，不敢加滿。圖為在波士頓的加油站。(美聯社)

油價漲漲漲，無車幾不能行的美國人，如今不敢加滿油、盡量少開車、開慢車，甚至偷油案例愈來愈多，高油價逼出種種省油招式，不一而足。

美國汽車協會(AAA)4月接到5萬787通油箱耗盡請支援的電話，比去年4月暴增32%。年初迄今，因為油箱空空停車求救的開車族，多達20餘萬人，4月以後油價飆升，深受其苦人數更多。

華盛頓郵報報導，全美平均油價已達每加侖4.96元，比去年驟升62%，有16州逾5元，加州更破6元。根據汽車大小，加滿一桶油可能超過100元，那是低收入者14小時工時稅後所得。

食物、住房支出，樣樣漲，業界分析師德翰(Patrick De Haan)說，不少開車族在收到下一張薪水支票前，沒錢加滿油，高油價傷人多深，可見一斑。

華郵4月21日到5月12日民調發現，有44%消費者說他們沒錢加滿油，只好「零星」將油箱加到開得到下一目的地的程度，年收入5萬元以下的開車族這麼將就的更達61%；六成開車族減少開車買菜等次數，三成以減速方式省油。

美國能源資訊局說，5月20日為止那一周，全美國的汽油需求量降到每日880萬桶，這是2013年以來最低，2020年除外。

在非營利機構擔任治療師的希爾(Alina Hille)省油的辦法是盡量在家工作，走路陪小孩上學，但加滿每桶油要67元，比上個月多出9元，對她仍是不小的負擔。從前，帶小孩要出去玩都開車，現在，她說「我寧願把錢用來買日常必需品。」

加拿大皇后大學經濟學教授魏爾(Roger Ware)說，只要高油價不持久，一般人不會因此改變生活習慣，但連續好幾個月甚至經年不下的話，就會開始有開車通勤者改搭公共交通工具，或參加共乘團體，消費者會設法換成較省油的車型，甚至考慮搬到離工作地點近的地方，或遠距視訊為之。

AAA說近日開車缺油的求助事件增加。
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