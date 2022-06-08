企業加碼19億投資拉丁美洲 美盼緩解無證客問題

副總統賀錦麗。(Getty Images)

本周正在加州 洛杉磯舉行的美洲峰會中，改善拉丁美洲國家經濟體質以解決大量無證移民 進入美國是主要議題，副總統賀錦麗 (Kamala Harris)辦公室7日表示，已獲得許多大企業許諾，將拿出共32億元協助，緩解蜂擁來美的拉美國家的無證客。

賀錦麗辦公室指出，相比去年12月各大企業承諾拿出12億元，目前的籌募金額比去年多了19億元；其中信用卡公司Visa將捐出2億7000萬元協助提升拉丁美洲民眾的正規銀行使用率，服裝品牌公司Gap也捐出1億5000萬元採購當地原物料，其他公司的出資則將用於協助拉丁美洲國家創造就業機會及擴大網路基礎建設。

同時，賀錦麗也宣布了兩項改善拉美社會面的政策，其一是與拉丁美洲地區的民間團體合作，培訓50萬名女性的社會工作技能，以改善中南美洲地區社會及經濟上性別不平等的現況；其二則是投資5000萬元建立「中美洲服務團」(CASC)，改善瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多的教育體系，並提供青年學子有償的社區服務機會，以降低這三國的犯罪率。

賀錦麗說：「中美洲服務團將由國際開發總署(USAID)轄管，為瓜、宏、薩三國的年輕人提供有償社會服務的機會，這三國的年輕人有機會在社區中從事改善氣候變遷、糧食安全、防止暴力反罪等活動；我們相信，只要讓年輕人獲得改善當地社區的機會、提供適度的津貼，必能增強年輕人對當地社區的認同，進而從根本解決大量移民湧入美國的問題。」

賀錦麗也強調，任何政策的效果不會立即立竿見影，她說：「中美洲服務團只是拋磚引玉的政策，需要更廣泛的關注及更多民間團體的協力，既然是要解決積陳已久的問題，當然就不可能立刻看到成果，我們需要時間。」