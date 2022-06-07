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全美奶粉短缺危機 拜登消息慢了好幾個月

編譯柯立偉／綜合6日電
嬰兒配方奶短缺是拜登總統面對的政治難題。(路透)
嬰兒配方奶短缺是拜登總統面對的政治難題。(路透)

全美嬰兒配方奶短缺的問題已持續數月，拜登總統6日宣布第五批共計11萬磅重的配方奶已自德國出發，預計9日送抵德州，預計能分裝成160萬份8盎司包裝，加上前四批來自墨西哥、澳洲、英國等地的共約1090萬罐8盎司包裝的配方奶將陸續抵美，亞培(Abbott)公司也將重開密西根州工廠，預計能有效緩解美國嬰兒食品缺貨的問題。

日前拜登才表示，關於嬰兒配方奶缺貨的問題花了好幾個月才送到他的桌上，此前他對此毫不知情，導致現在各方質疑不斷，白宮幕僚團隊也疲於應付、士氣低落。

拜登民調慘 害怕被與卡特比較

嬰兒配方奶短缺是拜登總統面對的政治難題，圖為商店貨架上只剩少量嬰兒配方奶。(路透...
嬰兒配方奶短缺是拜登總統面對的政治難題，圖為商店貨架上只剩少量嬰兒配方奶。(路透)

事實上，讓整個白宮士氣低落的原因不只是配方奶的問題，當前包含烏俄戰爭、通貨膨脹、槍擊案頻傳及美中關係交惡等內憂外患同時使拜登政府焦頭爛額，導致拜登的民調支持度比前總統川普還低，為此拜登頗為憤怒，害怕自己被拿來和一樣在任內面臨高度通膨，並因此在連任選舉慘敗的民主黨籍前總統卡特比較。

雖然白宮認為仍有足夠的時間扭轉當前危機，但政治新聞網站POLITICO指出，國內外重大問題接踵而至，恐難在有限時間裡解決這麼多複雜問題。

民主黨策士艾爾羅德(Adrienne Elrod)說：「現在發生的很多事情都超出一個總統能控制的範圍，所有民主黨人都應該好好向民眾說明需要時間解決問題，如果因為等不及而讓共和黨上台，會是件很可怕的事。」

嬰兒奶短缺是拜登總統面對的政治難題，圖為第一夫人吉兒(左二)與政府要員在機場迎接...
嬰兒奶短缺是拜登總統面對的政治難題，圖為第一夫人吉兒(左二)與政府要員在機場迎接歐洲運來的嬰兒配方奶。(Getty Images)

要求拜登短時間內解決這些問題不切實際，現在實施再多政策都很難立竿見影，以限槍法案為例，因為支持擁槍權的勢力難以撼動，目前國會推動相關法案不可能一勞永逸地解決槍枝暴力問題；又或是為因應俄羅斯石油禁運，不得不考慮出訪關係交惡的沙烏地阿拉伯以換取石油增產的承諾；但即使出訪，油價也無法「立刻」回穩。

因此白宮幕僚打算以其他方法協助拜登重新贏得民眾認同，以應對即將到來的期中選舉，如拜登本周將出訪加州主持西半球盟國峰會、前往新墨西哥州推動因應氣候變遷的相關政策等，同時幕僚也在積極操作1月6日國會暴亂事件的影響，盡可能凸顯拜登有在做事，且會將國家帶往正確的方向，同時指出一旦讓共和黨掌權，美國將會成為意識形態治國的國家。

拜登 白宮 民主黨

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