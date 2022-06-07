新聞眼／英相強生浪費政治資本 盟友寥寥無幾致孤立無援

英國國會對首相強生舉行不信任投票，抗議者在國會外面舉牌，要他下台。(美聯社)

英國 首相強生(Boris Johnson)面臨不信任投票 考驗，6日以211張信任票對148張不信任票過關，保住保守黨黨魁與首相地位。紐約時報報導，強生本來擁有無堅不摧的政治形象，卻被自己一手搞砸；挺過不信任投票危機的強生，其實政治聲譽已受傷。強生有著罕見的敏銳政治嗅覺，某些個人行為則頗為狂妄，實力與怪癖的奇特組合造就他的崛起，導致了他的受挫。

原先看好 輕鬆主政十年

2019年，強生為保守黨締造壓倒性的選舉大勝，政治行情如日中天，推動脫歐的過程則讓英國政治版圖幾乎重畫。強生領導下的保守黨在國會占有80席多數，是1987年前首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)以來的盛況再現，當時強生對於執政五年信心滿滿，某些分析家甚至看好強生能輕鬆主政十年。

大選勝利僅僅兩年半之後，強生無堅不摧的政治形象已破滅，黨內反對勢力發動目標要讓強生下台的不信任投票。儘管不信任投票危機解除，但有148人投下不信任票，則讓強生聲望受損，下台可能是遲早的事。

紐時分析，英國現代政治史上令人最為不解的豬羊變色，背後原因究竟為何，從某種程度來看，強生起落都可歸咎於相同因素：實力與怪癖的個人特質奇特組合。強生有著深切的歷史感，言行舉止卻沒有合乎領導人身分的表現。與人互動時社交技巧頗為怪異，經常以利益交換做為考量，政治盟友寥寥無幾，某些緊急時刻更是孤立無援。

英國國會對首相強生舉行不信任投票，抗議者在國會外面舉牌，要他下台。(美聯社)

除了脫歐 沒有中心思想

政治觀察家指出，強生的孤立處境，使得他面臨打擊時，更顯脆弱。除了脫歐之外，強生幾乎沒有別的中心思想，也沒有一群幫忙出謀劃策的政治盟友，當今首相恐將無法領導保守黨贏得下屆選舉的勢態變得越來越明顯之後，黨內國會議員就對強生失去信心。

從環境因素來看，強生與其他世界元首一樣，都受到新冠疫情 衝擊；疫情期間，強生雖然有著高能見度，卻經常沒能發揮安定民心的作用。

面對新冠病毒威脅，強生防疫政策挨批慢了半拍，居家避疫的宣布比鄰近歐洲國家大約晚了一周，某些反對人士說，就是因為強生的拖延，才讓英國第一波疫情比其他國家都更嚴重。