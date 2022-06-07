英相強生躲過不信任投票 難逃政治信譽受創

英國首相強生躲過國會不信任投票。(美聯社)

英國 首相強生(Boris Johnson)6日成功度過不信任投票 ，獲得保守黨足夠支持並得以保住黨魁與首相之位，他稱這是令人信服的勝利，呼籲黨內團結；但過去的英相就算熬過不信任投票，信譽也會嚴重受損，強生的政治前景恐充滿諸多變數。

強生在359名保守黨黨員的不記名表決中，獲得211人支持，稍高於繼續留任的簡單多數決門檻，但仍有為數不少的148人投下不信任票，超過預期。

美聯社指出，強生在黨內的支持度下降，顯示向來能連結選民的強生如今被部分黨員視為選舉負債，而非有利的資產。

強生表示這是場令人信服的勝利，並呼籲保守黨應團結一致，「這代表身為政府，我們應邁步向前，並將重心放在我認為對人民重要的事情上。」

多數政治觀察人士預測強生能夠在這次不信任投票過關，但黨內同仁大量倒戈恐成為強生的分水嶺時刻，這也顯示強生領導保守黨拿下數十年來最大選舉勝利不到三年後，保守黨內部已出現深刻分歧。

強生的信任票數稍高於前英相梅伊(Theresa May)，梅伊2018年12月也挺過不信任投票，但在六個月後被迫下台，強生當年是不信任投票的主導者，梅伊獲得保守黨63%的支持，而強生此次僅有59%的信任票。

英國保守黨委員會主席布雷迪(立者，中)宣布，對首相強生的不信任投票沒有通過。(美聯社)

強生2019年接替梅伊以來，領導英國度過脫歐 和新冠肺炎，兩大危機均對英國社經造成重大衝擊；保守黨進行不信任表決之際，強生政府也面臨能源和食物價格高漲的壓力。

不過強生任內最大挫折還是來自他與幕僚在新冠疫情居家避疫期間，數度被爆料違反防疫規定舉行派對；這不僅引爆全國怒火，也讓許多保守黨員如坐針氈。

英國保守黨「1922委員會」(1922 Committee)主席布雷迪(Graham Brady)6日宣布，已有至少54名議員致信呼籲他舉行不信任投票，根據黨規，人數足以召開此類表決。數小時後，保守黨員便展開不記名投票。

強生表決前在下議院向數十名保守黨員發表談話，企圖爭取更多信任支持票並承諾：「我會再次帶領你們獲勝。」

不過歷任英相就算挺過不信任投票，也會元氣大傷。越來越多保守黨員視強生為負債，憂心他恐拖累2024年的選情，民調顯示目前工黨(Labour Party)支持領先。

未來強生只會面臨更多壓力，包括脫歐後與歐盟的爭執和高漲的通膨等，他在未來數月前景不明。