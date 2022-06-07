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拜登全國奔走 立法一事無成 華郵批「有何用」

記者潘勛／綜合報導
拜登總統四處奔波，卻吃力不討好。圖為他與夫人吉兒搭機去德州悼念槍擊案死者。(Getty Images)
拜登總統四處奔波，卻吃力不討好。圖為他與夫人吉兒搭機去德州悼念槍擊案死者。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，拜登總統近來很忙，好像跑遍全國，既談通膨、烏克蘭，又得去德州慰問遭遇槍擊案的烏瓦德鎮，在白宮集會談嬰兒配方奶危機，似乎無所不談，但跟華郵寫稿的記者、電視出嘴詢問的名嘴一樣，令人懷疑有什麼用。

華郵採訪組主任鮑茲(Dan Balz)即厲聲責問拜登窮忙有什麼用，甚至認為拜登的言行，不會影響到又倦又光火的選民，無法阻止11月期中選舉時，投票對他兩年執政下來的成績，祭出審判。

拜登日前談到槍枝暴力，勾勒各種措施想處理疫病蔓延般的大規模槍擊案，很專業很熱情，贏得槍管法律支持者的讚美；他呼籲禁止攻擊性槍枝、大容量彈匣及執行購槍者背景查核的紅旗法；而且跡象顯示他好像不參與國會的辯論後，拜登馬上跳進來敦促國會議員，另打預防針似的，如果立法一事無成，先諉過給共和黨。

喜歡拜登演講的人認為，這番說詞堪稱總統遇到全國危機時的領導榜樣，他終於說出很多美國人都同意的事，儘管他呼籲的事不見得立即可行。但鮑茲問道，假如總統講話無法讓國會議員有所行動，那麼能叫選民把不滿11月投向共和黨嗎？總統的目標，就在如此嗎？

拜登總統四處奔波，卻吃力不討好。圖為他在南韓基地慰問美軍。(路透)
拜登總統四處奔波，卻吃力不討好。圖為他在南韓基地慰問美軍。(路透)

橫擋在槍管的路障擱了很久，拜登不是第一個大規模開槍屠殺案後，無法左右國會的總統；他當副總統時代的總統歐巴馬，十年前遇到駭人的珊迪胡克(Sandy Hook)小學槍擊案，一樣無法克服槍枝團體強大的遊說。

兩黨一群參議員現奔走共事，想對槍枝管制立法，最後能否成功，目前成敗跡象不一；即便最溫和的槍管法案，在參院取得60票過關，送到拜登桌上簽字，都可大寫特寫成勝利；萬一辦不到，拜登及民主黨會把國會立法受挫，轉變為集結戰呼，動員民主黨及其他人，11月就此課題決一死戰。

拜登算苦命總統，就任以來橫逆重重，但執政最沉重問題還是通膨；他手頭解決問題的工具有限，只能拐彎抹角行事，另寄望聯準會祭出的貨幣緊縮政策能壓低通膨，又不致於引發經濟衰退。

拜登 槍擊 華郵

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